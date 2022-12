Tarif-Deal: 10 GB für 7,99 € im Vodafone Netz, drei Monate erst mal frei

Surfen im Vodafone-LTE-Netz, Flat-Telefonieren in alle deutschen Netze: Logitel bietet aktuell ein interessantes Tarifangebot, bei dem der Einstieg besonders leicht fällt. 10 GB gibt es hier schon für 8 Euro im Monat , die ersten drei Monate sind aber einfach erst einmal frei.

Gleich zum Start drei Monate Grundgebühr sparen

Preis: 7,99 Euro im Monat

ersten drei Monate gibt es Grundgebühr zurück, Ersparnisse 23,97 €

Anschlussgebühr entfällt im Aktionszeitraum

10 GB LTE-Internet-Flatrate im Vodafone Netz

bis 21,6 Mbit/s Download; bis 3,6 Mbit/s Upload

50 € Wechselbonus bei Mitnahme der Rufnummer

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Jetzt schnell Aktions-Angebot bei Logitel sichern

Wir sagen es hier immer wieder: Viele deutsche Nutzer haben Mobilfunktarife, bei denen zu viel für ungenutzte Geschwindigkeit und Datenvolumen bezahlt wird. Dabei war das Angebot an günstigen und vor allem passenden Tarifen im Mobilfunkmarkt selten so gut wie in den letzten Monaten. Logitel schnürt bei seiner aktuellen Aktion ein interessantes Paket für Nutzer, die auf Zusatzkosten für hohe Geschwindigkeiten und Datenpakete verzichten können.Die Grundaufstellung der allmobil Flat L Aktion ist schnell erklärt: Bei einer Laufzeit von zwei Jahren zahlt man 8 Euro pro Monat für eine vollwertige Allnet-Flat und 10 GB Datenvolumen pro Monat. Es wird das Vodafone-LTE-Netz genutzt, die maximale Geschwindigkeit liegt bei 21,6 Mbit/s im Download. Die Eckdaten passen? Dann kann man sich darüber freuen, dass man sich im Aktionszeitraum die Grundgebühr für die ersten drei Monate zurückholen kann - dafür die Rechnung einfach an direkt im Shop einreichen oder per E-Mail an Auszahlung@logitel.de schicken.Ebenfalls erwähnenswert: Zwar wird die einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro zunächst berechnet, gleich aber wieder auf der ersten Rechnung erstattet. Die Kündigungsfrist sollte wie immer bei solchen Laufzeitangeboten beachtet werden, ab dem 25. Monat ist diese aber auch monatlich möglich.