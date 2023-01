Handytarife: Echte Daten- und Telefonie-Flatrate für nur 15 Euro

O2 Free Unlimited Smart-Handytarif zum Bestpreis zurück. Freenet bringt denzum Bestpreis zurück. Für günstige 14,99 Euro erhält man eine echte Flatrate in alle Netze sowie unbegrenztes Datenvolumen mit LTE-Ge­schwin­dig­keit. Das Beste: Der Tarif ist monatlich kündbar. Jetzt sparen!

Bei o2 für 15 Euro im Monat unbegrenzt surfen und telefonieren

Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen

Der Handytarif Free Unlimited Smart im Detail:

Unbegrenztes Datenvolumen (4G LTE)

Allnet- und SMS-Flat

Mindestlaufzeit ein Monat

10 Mbit/s Download, 5 Mbit/s Upload

O2 Handynetz, VoLTE, WLAN-Call und EU-Roaming

Sparpreis für 24 Monate, danach 39,99 Euro/mtl.

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Flexibler Start des Vertrags möglich (bis zu 70 Tage in der Zukunft)

Unbegrenzt surfen, monatlich kündbar

Der Markt der Handytarife ist mittlerweile unglaublich groß, da lohnt es sich auf jeden Fall, ein auf die eigenen Bedürfnisse zwischen Surfen und Telefonieren abgestimmtes, passendes Angebot zu finden. Freenet richtet sich mit seinem Tarif an alle, die nicht nur als Gelegenheitsnutzer unterwegs sind, die beim mobilen Internet aber auf absolute Maximalgeschwindigkeiten verzichten können.Dafür gibt es aktuell einen Tarif , welcher zu einem günstigen Preis und ohne lange Vertragslaufzeit angeboten wird. Er kann monatlich gekündigt werden und bietet ausreichende Surf-Geschwindigkeit. Für die Grundfunktionen eines modernen Handys wie Messaging, Musik- und Video-Streaming, Podcasts, Internetradio oder Bezahl-Anwendungen reicht dieses Tempo vollkommen aus.Beim o2 Unlimited Smart-Angebot ist man mit maximal 10 Mbit/s unterwegs, zahlt im Monat dafür aber nur rund 15 Euro statt 39,99 Euro und spart somit gut 25 Euro monatlich. Erst nach 24 Monaten erhöht Telefónica wieder auf den alten Preis. Das wohl wichtigste Argument: Man setzt hier kein begrenztes Surfvolumen an, auf Verbrauch ihres Volumens müssen Kunden also nicht achten.Weiterhin sind in dem o2 Unlimited Smart-Tarif alle üblichen Leistungen enthalten, die man heutzutage von einem echten Flatrate-Angebot erwarten kann. Sowohl Telefonie als auch SMS sind unlimitiert in alle Netze nutzbar. Dank EU-Roaming lässt sich der Tarif auch im europäischen Ausland nutzen. Für eine gute Erreichbarkeit sorgen VoLTE und WLAN-Calls.VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Sprachanrufe über das LTE-Netz (4G) statt über das herkömmliche 2G- oder 3G-Netz durchzuführen. Hierdurch wird eine höhere Sprachqualität und eine schnellere Anrufaufbauzeit ermöglicht.WLAN-Calls ermöglichen es, Sprachanrufe über Wi-Fi-Netzwerke durchzuführen, anstatt über das Mobilfunknetz. Dies kann besonders in Gebieten mit schwachem Mobilfunkempfang hilfreich sein und die Sprachqualität verbessern.Den Handyvertrag für den o2 Unlimited Smart-Tarif vom Mobilfunkanbieter Freenet gibt es nur für kurze Zeit mit dem Extra-Rabatt in Höhe von 63 Prozent. Wer also auf der Suche nach einem günstigen Handytarif ist und sich über seinen Datenverbrauch keine Gedanken machten möchte, sollte jetzt handeln und abschließen!