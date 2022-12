Ukraine: Polizei hebt russische Botfarm mit 100.000 SIM-Karten aus

Die ukrainische Polizei hat eine Botfarm ausgehoben, von der aus über 1,5 Millionen Accounts auf verschiedenen Social-Media-Plattformen bespielt worden sind. Diese sollen vor allem die russische Propaganda unterstützt haben, hieß es.

Razzia bei der Botfarm durch die ukrainische Polizei

Teil eines Netzwerkes

Wo genau die Razzia stattgefunden hat, bei der man die Anlage außer Betrieb setzen konnte, wurde nicht gesagt. Allerdings sollen im Rahmen der Operation "Botoferma" 31 Personen identifiziert worden sein, die an der Botfarm mitwirkten. Bei der Aktion wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, teilten die Behörden der Ukraine mit.Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehören rund 100.000 SIM-Karten, die quasi säckeweise auf Vorrat vorhanden waren. Mitgenommen haben die Polizisten außerdem um die hundert Computer, 150 Mobiltelefone und 300 GSM-Gateways, mit denen jeweils diverse SIM-Karten gleichzeitig online sein konnten. Die Accounts seien allerdings nicht vor Ort bespielt worden, die gefundene Anlage diente nur der Bereitstellung von Zugängen.Die Online-Anbindungen wurden dann wiederum mit den Content-Teams in Russland verbunden, wo die jeweiligen Accounts in den Social Media-Angeboten dann betreut werden. Insofern ist die Stilllegung der einen Anlage letztlich nicht ausreichend, um die Aktivitäten deutlich einzuschränken. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in diversen anderen europäischen Ländern ähnliche Standorte betrieben werden, um flexible Zugänge zu den Netzen vorzuhalten. Liefe alles über eine zentrale Internetverbindung, wäre es für die Plattform-Betreiber sehr viel einfacher, Sperrungen vorzunehmen.Auf den Plattformen sind seit Jahren sehr viele russische Propaganda-Bots aktiv. Nur in den wenigsten Fällen sind diese aber direkt erkennbar, weil sie unter anderem offensiv den Überfall auf die Ukraine rechtfertigen. Weitaus häufiger kommt es vor, dass nach dem Prinzip "Teile und Herrsche" auf unterschiedliche Weise Missgunst und Zweifel gesät werden. Das soll in erster Linie zu einer Destabilisierung der gesellschaftlichen Zustände in als feindlich angesehenen Ländern bewirken.