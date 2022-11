FritzOS 7.39 Labor: Neues Update für FritzBox 7590 veröffentlicht

Für Besitzer der FritzBox 7590 steht jetzt ein neues Labor-Update zum Download bereit. In Vorbereitung auf den Start von FritzOS 7.50 sorgt AVM für einen Feinschliff, vor allem in Hinsicht auf VPN-Verbindungen via WireGuard. Wir zeigen euch die Neuheiten des FritzOS 7.39-Patch.