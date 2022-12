Nachhaltig Fliegen: Rolls-Royce testet riesiges UltraFan-Triebwerk

Nachhaltigkeit und Flugreisen: Fortschritte in der Entwicklung von Treibstoffen und Triebwerken sollen diese Vision möglich machen. Rolls-Royce geht einen wichtigen Schritt. In einer eigens dafür konstruierten Testanlage wird jetzt das Triebwerk der Zukunft getestet.

Weniger Verbrauch, zu 100 Prozent ausgelegt auf nachhaltige Treibstoffe

Effizient und genügsam

Noch nie hat ein Unternehmen ein solch großes Testtriebwerk gebaut: Rolls-Royce arbeitet schon eine ganze Weile an einem Flugzeugantrieb mit dem Namen UltraFan. Die Idee: Alle nötigen Innovationen für die Nutzung von nachhaltigen Treibstoffen und Verbesserung des Verbrauchs in einem Entwurf kombinieren. Um das riesige und komplexe Triebwerk, Innendurchmesser über 3,5 Meter, auf Herz und Nieren prüfen zu können, wurde eigens in Derby, UK, das sogenannte Testbed 80 errichtet. Jetzt kann das Unternehmen vermelden , dass nach Konstruktion und Aufbau Next-Gen-Triebwerk und Testanlage endlich zusammenfinden."Wir haben alle lange auf diesen Moment gewartet, der ein so wichtiger Meilenstein für das Programm ist", so Chris Cholerton, Präsident von Rolls-Royce Civil Aerospace in der offiziellen Ankündigung der ersten Test-Kampagne. "In der nächsten Phase wird UltraFan im Jahr 2023 zum ersten Mal mit 100 % nachhaltigem Flugbenzin betrieben, was beweist, dass die Technologie bereit ist, einen nachhaltigeren Flug in der Zukunft zu unterstützen", so Cholerton zum geplanten Ablauf.Die Ziele hat das Unternehmen dabei schon jetzt klar formuliert. Kurzfristig sollen Erkenntnisse aus dem UltraFan-Entwicklungsprogramm dabei helfen, bei den aktuell im Einsatz befindlichen Trent-Triebwerken eine Verbesserung von Effizienz und Emissionen zu erreichen. Wegen der Skalierbarkeit der UltraFan-Technologie auf verschiedenste Flugzeugtypen verspricht man sich langfristig eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz von 10 Prozent.Wichtig ist aber auch, dass UltraFan den Einsatz von 100 % nachhaltigem Flugbenzin voranbringt. Bisher wird der Treibstoff - gewonnen aus Abfallprodukten wie Altöl und Industriemüll - mit traditionellem Flugzeugbenzin vermischt, um genutzt werden zu können. Man darf also gespannt sein, ob die Bemühungen von Rolls-Royce bei den Tests im nächsten Jahr Früchte tragen.