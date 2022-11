Ödes Meeting? Microsoft Teams bekommt Solitaire und Minesweeper

Büro-Messenger wie Slack, Zoom oder Teams sind spätestens seit der Pandemie auf praktisch jedem Computer und auch Mobilgerät zu finden. Damit geht aber auch eine regelrechte Explosion an Online-Meetings einher - und nicht alle sind sinnvoll. Und dazu hat Microsoft eine Idee.

Spieler sind bessere Teamplayer

Spielen während Meetings: Games for Work für Microsoft Teams

Games for Work-App

Der wohl bekannteste und wohl auch zutreffendste Bürospruch unserer Tage ist "Könnte dieses Meeting auch eine E-Mail sein". Denn so praktisch Office-Messenger auch sind: Sie kommen etwas bis viel zu oft zum Einsatz. Das bedeutet in der Praxis, dass viele an Meetings teilnehmen müssen, die viel Zeit kosten, aber langweiliger nicht sein könnten.Microsoft hatte dazu aber eine Idee, wie man Teams auch für Spielchen einsetzen kann. Denn Microsoft Teams for Enterprise bekommt eine Games for Work genannte Funktionalität. Deren Sinn ist im Wesentlichen Teambuilding, wie die Redmonder in einem Blogbeitrag erläutern: "Überall fällt es den Menschen schwer, Vertrauen aufzubauen, Verbindungen zu schaffen und die Stimmung im Team zu verbessern. Warum nicht durch ein Spiel helfen? Das gemeinsame Spielen mit Kollegen kann Beziehungen und Zusammenarbeit fördern."Microsoft verweist auf eine Studie der Brigham Young University, wonach Teams, die gemeinsam kurze Games spielten, um 20 Prozent produktiver waren als diejenigen, die an traditionellen Teambuilding-Aktivitäten teilnahmen.Das ist auch der Grund, warum man nun speziell für Teams angepasste Versionen von Solitaire, Minesweeper, Wordament und IceBreakers einführt. Diese können mit Kollegen während Meetings gespielt werden, und zwar über die eigens erhältliche Games for Work-App für Teams. Unterstützt werden zwei bis 250 Spieler, alle sind natürlich "Safe for Work" und werbefrei. Beim Spiel für bis zu 250 Teilnehmer handelt es sich um das Wort-Puzzle Wordament.