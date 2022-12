Apple und Amazon sollen Twitter-Werbung wieder aufgenommen haben

Kurz nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk kündigten viele Unternehmen an, Werbung auf dem Dienst bis auf Weiteres einzustellen. Grund war und ist die Befürchtung, dass Twitter toxischer werden könnte. Doch offenbar ist diese Pause bei einigen nur kurz gewesen.

Werber werden zurück gelockt

Unter Elon Musk droht bei Twitter ein Rechtsrutsch, denn der Tesla- und SpaceX-Chef trommelt bereits seit Wochen, dass Twitter zu einem neuen sicheren Hafen für freie Meinungsäußerung wird. In Wirklichkeit bedeutet das aber nur, dass rechte und rechtsextreme Meinungen es deutlich leichter haben werden. Man kann den Bogen aber natürlich auch unter Musks Führung überspannen - so wie der Rapper Kanye West vor einigen Tagen.Doch laut Medienberichten kehren die ersten Werber zu Twitter zurück. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, planen Amazon und Apple nämlich, ihre Werbeaktivitäten auf Twitter wieder aufzunehmen. Dem war eine E-Mail vorausgegangen, die Twitter an Unternehmen und Werbeagenturen verschickte. In dieser Nachricht bot man den bisherigen Partnern bestimmte Anreize an, damit diese ihre Ausgaben auf der Plattform erhöhen.Konkret bewirbt der Kurznachrichtendienst das Angebot als "größten Werbeanreiz, der jemals auf Twitter geboten wurde". Dabei bekommen US-amerikanische Werbetreibende, die zusätzliche Budgets in Höhe von 500.000 Dollar buchen, das Angebot, ihre Ausgaben mit einem "100-prozentigen Mehrwert" bis zu einer Obergrenze von einer Million Dollar aufstocken.Das dürfte Apple und auch Amazon überzeugt haben. Allerdings ist das wohl zu einem großen Teil auch PR. Denn laut Reuters hat Amazon seine Werbung nie wirklich gestoppt. Zwischen Apple und Twitter gab es zuletzt auch ein wenig Verstimmung, diese haben Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook aber bei einem persönlichen Treffen geklärt. Musk hat nun aber verlautbart, dass Apple als größter Werber auf Twitter seine Werbung "vollständig wieder aufgenommen" habe.