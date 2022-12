Twitter Blue startet am Montag wieder - mit Aufschlag für iPhone-Nutzer

Twitter wird seinen Verifizierungs-Dienst am Montag, 12. Dezember, wieder starten. Es gibt eine große Änderung: iOS-Nutzer zahlen ab sofort drei Dollar extra. Nach rund einem Monat Pause kehrt Twitter Blue damit offiziell zurück.

Apple-"Steuer" wird aufgeschlagen

Das hat der Kurz­nach­rich­ten­diens­t jetzt mitgeteilt. Schon vor einigen Tagen waren die Pläne dazu durchgesickert, nachdem der Relaunch mehrfach verschoben wurde. Jetzt hat Twitter das Comeback offiziell gemacht.Vor gut einem Monat wurde Twitter Blue , das Premium-Abonnement, mit dem man sich unter anderem den "blauen Haken" zur Verifizierung seines Accounts kaufen konnte, gestoppt. Hintergrund war das Chaos, das Neu-Inhaber Elon Musk mit dem Start der Verifizierung für alle, die bezahlen, ausgelöst hatte.Innerhalb kurzer Zeit überschwemmten verifizierte Fake-Accounts bekannter Persönlichkeiten und Firmen Twitter. Es war klar, dass das System nicht ausgereift war und Handlungsbedarf erforderte. Nun soll es einen Neustart für die Verifizierung geben.Für Elon Musk gab es aber noch eine zweite wichtige Baustelle: Für jedes Twitter-Blue-Abonnement, das unter iOS abgeschlossen wird, muss Twitter wie jeder andere Entwickler auch einen Anteil an Apple abgeben. Diesen Anteil war Musk nicht bereit zu zahlen und versuchte, sich dagegen aufzulehnen.Das Resultat sieht jetzt so aus, dass mit dem Neustart von Twitter Blue der Preis für iPhone-Nutzer von 8 auf 11 Dollar steigt. Wer über den iOS-App-Store bucht, zahlt also drei Dollar mehr, als wenn man das Blue-Abo im Web abschließt. Twitter verspricht zudem eine weitere Änderung. So will der Konzern das blaue Häkchen künftig nur noch nach einer Überprüfung des Accounts vergeben. Wie die Kriterien dafür aussehen, wurde aber bisher noch nicht kommuniziert. Damit soll auf jeden Fall der Missbrauch der Verifizierung wieder gestoppt werden.