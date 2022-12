Unerwartete Explosion: Gold-Fabrik des Universums wurde beobachtet

Vor einem Jahr konnten Astronomen aus der Ferne beobachten, wie Gold entsteht. Sie erfassten einen hellen Lichtblitz, der mit aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Explosion eines massiven Sterns entstand.

Goldgräber-Stimmung

Der damals aufgezeichnete Gammastrahlenausbruch GRB 211211A, den man in den vergangenen Monaten detailliert auswertete, dauerte etwa eine Minute. Gammastrahlenausbrüche gehören zu den stärksten und hellsten Explosionen im Universum und können zwischen einigen Millisekunden und mehreren Stunden dauern. Die Zeit, die GRB 211211A anhielt, deutete eigentlich darauf hin, dass es sich um die Supernova eines sterbenden Sterns handelt.Allerdings zeigten sich die Astronomen darüber verwundert, dass der Ausbruch schneller als erwartet verblasste. Außerdem wurde ein ungewöhnlich hoher Überschuss an Infrarot-Licht beobachtet. Die beobachtete Farbentwicklung "ist ein verräterisches Zeichen für eine Kilonova, und Kilonovae können nur aus der Verschmelzung von Neutronensternen entstehen", erklärte Wen-fai Fong, von der Northwestern University. Gammastrahlenausbrüche aus Neutronenstern-Verschmelzungen dauern aber normalerweise weniger als zwei Sekunden."Als ich vor 15 Jahren in dieses Gebiet eintrat, war es unumstößlich, dass lange Gammastrahlenausbrüche von massiven Sternkollapsen herrühren. Diese unerwartete Entdeckung stellt nicht nur eine große Veränderung in unserem Verständnis dar, sondern eröffnet auch ein neues Fenster für Entdeckungen", sagte Fong.Weitergehende Analysen der Lichtspektren zeigten, dass während des Ereignisses Verschmelzungen zu Atomkernen stattfanden, die für schwerere Elemente stehen. Hier entstanden unter anderem riesige Mengen Gold und Platin, aber auch andere Metalle in dieser Klasse. Und dies in einer Menge, die etwa das Tausendfache der Masse der Erde ausmacht.