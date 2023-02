Hat der Autokäufer die Rate nicht bezahlt? - Dann fährt der Ford fort!

Die Selbstfahrfähigkeiten kommender PKW-Generationen können auch Vorteile für den Hersteller, Händler oder die Bank mit sich bringen: Wenn der Käufer mit den Raten in Rückstand gerät, kann es dann passieren, dass das Fahrzeug ihn einfach verlässt.

Fernzugriff in Stufen

Zusammenfassung Ford entwickelt Systeme für Wiederinbesitznahme von Fahrzeugen

Autokäufer können durch Fernzugriff bestraft werden

Autonome Funktionen können das Auto zu Abschleppwagen bewegen

Autonomes Fahren zu Sammelplatz der Bank möglich

Autonomes Fahren zu Schrottplatz möglich

Gezielte Bestrafung säumiger Zahler

Datenverbindung für Fernzugriff nutzbar

Der Automobilkonzern Ford hat entsprechende Funktionen in einer Patentschrift mit dem Titel "Systeme und Methoden zur Wiederinbesitznahme eines Fahrzeugs" festgehalten. Darin geht es darum, wie man die neuen Technologien in den Autos nutzen kann, um mit säumigen Zahlern umzugehen. Das Papier wurde bereits im August 2021 beim US-Patentamt eingereicht, aber erst jetzt von diesem formal veröffentlicht.Die zuständigen Ford-Entwickler führen hier verschiedene Optionen aus, mit denen man Autokäufern, die Raten nicht zahlen, das Leben schwer machen kann. In der einfachsten Form könnte man dann über die Datenverbindung des Fahrzeugs einen Fernzugriff auf die Bordelektronik herstellen und "eine Funktion einer oder mehrerer Komponenten des Fahrzeugs deaktivieren". Das kann die Klimaanlage oder auch den Motor treffen.Bei Fahrzeugen mit autonomen oder teilautonomen Fahrfunktionen könnte das System "das Fahrzeug von einem ersten Ort zu einem zweiten Ort bewegen, der für einen Abschleppwagen günstiger ist", heißt es weiter. Das dürfte insbesondere in den USA von Interesse sein, wo es insbesondere für private Kreditvollstrecker schwierig ist, ein nicht bezahltes Auto von einem Grundstück zu holen, dessen Besitzer vielleicht bewaffnet ist.Hier wäre es dann möglich, das Auto zumindest erst einmal in den öffentlichen Raum zu bewegen. Bei ausreichender autonomer Funktionalität wäre es aber auch machbar, den PKW komplett bis zu einem Sammelplatz der Bank fahren zu lassen, wo er dann nach Begleichen der Außenstände wieder abgeholt werden kann. Für spätere Geschäfte mit Gebrauchtwagen wäre es auch möglich, direkt einen Schrottplatz anzusteuern, wenn der finanzielle Aufwand für das Rückführungsverfahren den eventuellen Wiederverkaufswert überschreitet.