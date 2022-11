Windows 10 22H2 geht in die breite Verteilung, Update jetzt für jeden

Zum Freigabe-Start von Windows 10 22H2 hatte Microsoft zunächst das Media Creation Tool aktualisiert. Jetzt hat sich der Status der Update-Verteilung geändert: Microsoft ist in der finalen Rollout-Phase angekommen. Das heißt, dass das Update nun für alle zur Verfügung steht.

Verbesserungen in Windows 10 22H2

Aktueller Stand vom 18. November 2022 Das Feature-Update für Windows 10, Version 22H2, befindet sich in der abschließenden Rollout-Phase und ist nun für die breite Bereitstellung vorgesehen. Im Rahmen der breiten Bereitstellungsphase bietet Microsoft dieses Update einer erweiterten Gruppe von berechtigten Geräten an, auf denen Windows 10, Version 20H2 und spätere Versionen ausgeführt werden.



Wenn Sie über ein geeignetes Gerät verfügen, können Sie dieses Funktionsupdate installieren, indem Sie die Windows Update-Einstellungen öffnen und "Nach Updates suchen" auswählen. Sobald das Update für Ihr Gerät verfügbar ist, wird die Option zum Herunterladen und Installieren angezeigt.



Bei Geräten mit Windows 10, Version 20H2 oder neuer, erfolgt die Installation schnell, da dieses Funktionsupdate wie ein monatliches Update installiert wird. Weitere Informationen zur Installation von Windows 10, Version 22H2, finden Sie in



Informationen zu den Wartungszeitplänen und dem Lebenszyklus von Windows 10 finden Sie unter " Das Feature-Update für Windows 10, Version 22H2, befindet sich in der abschließenden Rollout-Phase und ist nun für die breite Bereitstellung vorgesehen. Im Rahmen der breiten Bereitstellungsphase bietet Microsoft dieses Update einer erweiterten Gruppe von berechtigten Geräten an, auf denen Windows 10, Version 20H2 und spätere Versionen ausgeführt werden.Wenn Sie über ein geeignetes Gerät verfügen, können Sie dieses Funktionsupdate installieren, indem Sie die Windows Update-Einstellungen öffnen und "Nach Updates suchen" auswählen. Sobald das Update für Ihr Gerät verfügbar ist, wird die Option zum Herunterladen und Installieren angezeigt.Bei Geräten mit Windows 10, Version 20H2 oder neuer, erfolgt die Installation schnell, da dieses Funktionsupdate wie ein monatliches Update installiert wird. Weitere Informationen zur Installation von Windows 10, Version 22H2, finden Sie in diesem Blogbeitrag . Wenn Sie einen Wechsel zu Windows 11 in Erwägung ziehen, lesen Sie den Artikel " Wie Sie das Windows 11 2022 Update erhalten ".Informationen zu den Wartungszeitplänen und dem Lebenszyklus von Windows 10 finden Sie unter " Windows 10 Release Information " und " Lifecycle FAQ - Windows ".

Media Creation Tool - Windows 10 ISO-Datei herunterladen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Der Konzern gibt seit Kurzem das Update für jeden, der es nutzen möchte, automatisch frei. Damit ist nun der offizielle Veröffentlichungs-Zyklus des Windows 10-Feature-Updates abgeschlossen.Das berichtet das Online-Magazin Deskmodder . Zum Start eines jeden neuen Versions-Updates gehören im Grunde drei Schritte: Start der Verteilung, Verteilung an sogenannten "Seeker" (Seeker sind die, die über Windows Update manuell nach der neuen Version suchen) und die breite Verteilung. Bei der breiten Verteilung ist Microsoft nun angekommen.Der Status wurde von Microsoft am 18. November geändert, zu dem Zeitpunkt ist das Update in die breite Verteilung gestartet. Das heißt auch, dass jeder, der noch mit einer älteren Windows 10-Version unterwegs ist, dieses Update nun erhalten kann - falls keine Update-Blockaden bestehen. Die neuen Funktionen beziehungsweise Verbesserungen starten per Enablement Package. Microsoft schreibt dazu nun auf der Support-Webseite zum sogenannten Release Health Status: