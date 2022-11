Erster schwimmender Windpark geht jetzt in Norwegen in Betrieb

In Norwegen hat der erste schwimmende Windpark seine Arbeit aufgenommen. Was hier allerdings erst einmal sehr innovativ und zukunftsweisend klingt, dient letztlich aber einem weniger nachhaltigen Zweck.

Ausbau geht weiter

Gebaut wird der Windpark mit den schwimmenden Turbinen vom norwegischen Konzern Equinor. Diesen kennt man in erster Linie als Förderer von Erdöl und Erdgas. Und auch das neue Energieprojekt dient hier keineswegs einem Umbau der Geschäftsgrundlagen auf klimafreundliche Technologien, vielmehr hat das Unternehmen den praktischen Nutzen der Technologie für seine Förderprojekte entdeckt.Bisher muss Equinor seine Bohrplattformen über den Öl- und Gasfeldern unter der Nordsee nämlich von außen mit Energie versorgen. Zukünftig sollen hier nun aber die schwimmenden Windräder die lokale Bereitstellung von elektrischer Energie übernehmen. "Dies ist ein einzigartiges Projekt, der erste Windpark der Welt, der produzierende Öl- und Gasanlagen mit Strom versorgt", sagte Equinor-Manager Geir Tungesvik.Bis zum Jahresende sollen sieben Turbinen laufen, weitere vier kommen im nächsten Jahr dazu. Nach der Fertigstellung wird der Park laut Equinor eine Systemleistung von 88 Megawatt haben. Die Anlagen sollen dann rund 35 Prozent des Strombedarfs decken, den Equinor für die Ausbeutung der Felder Gullfaks und Snorre insgesamt veranschlagt hat.Der Konzern versucht sich ein grünes Image zu verpassen und betont entsprechend, dass der Einsatz der Windturbinen pro Jahr 200.000 Tonnen CO₂ einspare. Das ist allerdings nur ein Bruchteil dessen, was durch die Verbrennung der Öl- und Gasbestände, die man hier aus der Erde holt, in die Atmosphäre geblasen wird.Der Vorteil der schwimmenden Turbinen besteht unter anderem darin, dass sie auch in tieferen Gewässer-Regionen eingesetzt werden können. Darüber hinaus beeinträchtigen sie das maritime Ökosystem weniger, da keine Fundamente in die Lebensräume der Meeresbewohner getrieben werden müssen.