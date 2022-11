Sharp bringt neues Leica Leitz Phone 2 mit 1-Zoll-Kamerasensor

Der deutsche Kamerahersteller Leica hat sich erneut mit der japanischen Foxconn-Tochter Sharp zusammengetan, um ein Leica-Smartphone auf den Markt zu bringen. Das Leica Leitz Phone 2 kommt in Kürze für umgerechnet gut 1500 Euro in den Handel.

Leica

Wie Leica und Sharp heute mitteilten, kommt mit dem Leica Leitz Phone 2 eine Neuauflage des stark auf Kunden des Anbieters von Premium-Kameras zugeschnittenen Smartphones auf den Markt. Im Grunde handelt es sich dabei um eine spezielle Variante des Sharp Aquos R7, also einem aktuellen High-End-Smartphone mit Top-Ausstattung und großem 1"-Kamerasensor.Leica hat für das Leitz Phone 2 die Software rund um die Kamera noch einmal stark angepasst, damit das Gerät letztlich Bilder mit den Charakteristiken der hochpreisigen Edelkameras des Herstellers liefert. Es gibt also unter anderem diverse Filter und sogar ein spezielles Widget, das die "goldene Stunde" anzeigt, in der Fotografen aufgrund des Sonnenstands besonders gern arbeiten, um attraktive Aufnahmen zu erhalten.Die Hauptkamera des Leica Leitz Phone 2 nutzt einen 1"-Sensor mit 47,2 Megapixeln Auflösung und einer F/1.9-Blende, während auf der Front ein 13-Megapixel-Sensor mit Autofokus seinen Dienst tut. Unter der Haube setzt Sharp auf den noch aktuellen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, also dem High-End-SoC, der auch in diversen anderen Top-Smartphones im Einsatz ist.Mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher ist das Leica Leitz Phone 2 gut gerüstet und 512 GB interner Flash-Speicher bieten Raum für viele Fotos, schließlich fehlt hier ein MicroSD-Kartenslot. Das Display ist ein 6,6 Zoll großes OLED-Panel mit 2730 x 1260 Pixeln, das die IGZO-Technologie aus Sharps eigener Entwicklung und Fertigung nutzt. Mit 5000 mAh ist der Akku üppig dimensioniert.Einzig beim Betriebssystem schwächelt das Gerät, denn es ist noch immer Android 12 installiert. Das Leica Leitz Phone 2 wird in Japan in der Farbe "Leica Weiß" zum Preis von umgerechnet knapp 1550 Euro eingeführt, kann aber auch über große Mobilfunkanbieter im Rahmen von Verträgen etwas günstiger erworben werden. Ein Launch außerhalb Japans ist bisher nicht vorgesehen.