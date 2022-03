Huawei bald raus? Xiaomi arbeitet wohl mit Leica an neuem Smartphone

Xiaomi hat sich offenbar einen neuen Partner geangelt, wenn es um das Branding seiner Smartphones im Bereich der Kamera-Ausstattung geht. Nachdem Leica lange mit Huawei kooperierte, übernimmt scheinbar bald Xiaomi und arbeitet mit dem deutschen Partner zusammen.

Leica-Filter in den Kamera-Apps

Wie das Team von MIUI Polska herausfand, finden sich in einer App von Xiaomi in einer jetzt veröffentlichten neuen Version erste Hinweise auf eine Partnerschaft von Xiaomi mit Leica. Konkret enthält der mit aktuellen Xiaomi-Smartphones ausgelieferte MIUI Gallery Editor in Version 0.7.5 mehrere Strings, die auf eine Leica-Kooperation hindeuten.Demnach arbeitet Xiaomi anscheinend an einigen Filtern, die nur bei einem Smartphone mit Leica-Cobranding in der App verwendet werden können. Die Filter tragen sogar den Markennamen des Kameraherstellers und Bezeichnungen wie "Leica Monochrom", "Leica Monochrom High Contrast", "Leica Natural" und "Leica Vivid".Huawei arbeitet derzeit noch immer mit Leica zusammen, so dass offen ist, ob sich an der bisherigen Exklusivität etwas ändert. Das aktuelle Huawei P50 Pro bringt drei Kamera-Filter mit Leica-Branding mit. Huawei ist schon seit Jahren Partner des Kameraherstellers bei Smartphones, wobei die Zusammenarbeit vor allem auf eine "Optimierung" der Kamera-Software und teilweise auf eine Zertifizierung der Optik beschränkt ist.Ob dies bei dem von Xiaomi mit Leica-Branding geplanten neuen Smartphone-Modell ebenfalls so sein wird, ist derzeit noch offen. Bisher hat Xiaomi keine Kooperationen mit Kameraherstellern oder anderen Spezialisten gestartet. Andere Anbieter verfolgen ein solches Konzept schon länger. So arbeitete HMD Global für seine Nokia-Smartphones lange mit Zeiss zusammen, wobei Xiaomi-Konkurrent Vivo inzwischen diese Position übernommen hat. Bei OnePlus arbeitet man seit kurzem mit dem schwedischen Kamera-Spezialisten Hasselblad zusammen.