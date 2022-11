"Oh, shit": Netflix plant Realfilm und animierte Serie zu Gears of War

Gears of War gehört zu den Aushängeschildern der Xbox und erfreut sich seit Jahren entsprechend hoher Beliebtheit. Da verwundert es nicht, dass auch Netflix darauf aufmerksam wurde. Denn der Streaming-Dienst hat bestätigt, dass man das Spiel als Film und Serie umsetzen wird.

"Oh shit"

Noch vor wenigen Jahren waren auf erfolgreichen Spielen basierende Filme und Serien noch Kassengift bzw. interessierten sich nicht einmal via Streaming viele Menschen dafür. Das hat sich doch etwas überraschend geändert, zuletzt gab es eine regelrechte Schwemme an passenden Produktionen - freilich nicht immer mit demselben Erfolg.Netflix ist hier besonders aktiv und nun hat der Streaming-Riese erneut zugeschlagen. Denn man hat gleich zwei Projekte zu Gears of War angekündigt. So wurde via Twitter bekannt gegeben, dass Netflix einen Realfilm und eine animierte Serie umsetzen wird.Netflix: "Gears of War wurde heute vor 16 Jahren veröffentlicht. Aus diesem Anlass hat sich Netflix mit The Coalition zusammengetan, um die Gears of War-Videospielsaga als Live-Action-Spielfilm zu adaptieren, gefolgt von einer Zeichentrickserie für Erwachsene - mit der Möglichkeit, dass weitere Geschichten folgen werden!"Die Geschichte von Gears of War bietet sicherlich viele Möglichkeiten dazu, vor allem dann, wenn man sich eine Anime-Produktion vor Augen hält. Wie ein Realfilm aussehen könnte, ist indes schwieriger vorstellbar. Denn Gears of War ist für seine comichaft muskelbepackten Protagonisten bekannt, die noch dazu fast Kleinwagen-große Waffen in den Händen halten.Man kann sicherlich davon ausgehen, dass Netflix bei Dave Bautista bereits angefragt hat, der Guardians of the Galaxy-Star könnte für eine (Haupt-)Rolle prädestinierter nicht sein. Ansonsten wird Netflix sicherlich zusehen müssen, wie man ein an sich eher hirnloses (im positiven Sinn!) Spiel real auf die Bildschirme bringen kann, ohne dass man sich als Zuseher fremdschämen muss. Cliff Bleszinski, einer der Väter des Originalspiels, hat jedenfalls bereits eine Meinung dazu und twitterte schlicht als Reaktion zur Netflix-Ankündigung: "Oh shit" - ein Ausruf, den man wohl nicht übersetzen muss.