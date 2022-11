Netflix Problem: Diese Geräte unterstützen das Werbe-Abo nicht

Netflix hat sein lang erwartetes, durch Werbung querfinanziertes günstiges Basis-Abonnement gestartet. Jetzt zeigt sich allerdings, dass es viele Hürden gibt, das Angebot auch zu nutzen - denn nicht jede Hardware ist kompatibel.

Nicht unterstützt werden: Playstation 3

Alle Generationen des Apple TV

Windows-App

Chromecast und Chromecast Ultra (Chromecast mit Google TV geht)

Android älter als Version 7

iOS und iPadOS älter als Version 15

Was ist das Basis-Abo?

Der Streaming-Anbieter Netflix hat zu dem neuen Abo-Plan für 4,99 Euro im Monat jetzt eine umfangreiche FAQ veröffentlicht, um alle Fragen zu der aktuell unterstützten Hardware und Software zu beantworten. Allerdings muss man sich die Informationen zu den nicht unterstützen Geräte auch dort mühsam heraussuchen.Denn anders als bei den regulären Abo-Plänen gibt es bei dem günstigeren Streaming-Angebot mehr Ausnahmen.Nutzer, die beim Versuch, das günstige Abo auf ihren Geräten zu starten, die Fehlermeldung " Das Basis-Abo mit Werbung wird nicht unterstützt " zu sehen bekommen, sollten erst einmal schauen, ob sie ein Update für ihr Betriebssystem oder für die verwendete Anwendung erhalten können. Falls es nicht an der Software liegt, gibt es noch einige generell nicht unterstützte Geräte. Dazu gehören zum Beispiel das Apple TV und die PlayStation 3.Netflix informiert zudem darüber, dass das Basis-Abo mit Werbung bei Rechnungsstellung über Dritte möglicherweise nicht bei allen Rechnungsstellungspartnern und Paketen verfügbar ist. Wenn man Netflix zum Beispiel bei seinem Mobilfunkanbieter mitgebucht hat, sollte man dort nachhaken, ob auch das neue Werbe-Modell unterstützt wird.Bisher ist übrigens nicht bekannt, ob es sich nun nur um Startschwierigkeiten handelt, also ob Netflix mit der Zeit nachbessert wird, oder ob es dabei bleibt. Netflix hat sich dazu nicht geäußert.Im Basis-Abo mit Werbung bekommt der Nutzer bis zu fünf Minuten Werbespots pro Stunde zu sehen. Die Auflösung ist auf 720p beschränkt. Einige Filme und Serien sind aus Lizenzgründen in dem neuen Abo-Plan nicht verfügbar. Offline-Nutzung ist nicht vorgesehen. "Basis-Abo mit Werbung" ist derzeit in zwölf Ländern verfügbar: Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und den USA. Ab dem 10. November folgt noch Spanien.