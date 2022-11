Netflix: Heute startet das Werbe-Abo für 4,99 Euro pro Monat

Netflix hat sich lange gegen ein teilweise werbefinanziertes Abonnement gewehrt, schlechte Zahlen in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres haben das Unternehmen aber zum Umdenken gezwungen. Heute Nachmittag startet das "Basis-Abo mit Werbung" für 4,99 Euro im Monat.

Einschränkungen

Netflix hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 erstmals in seiner jüngeren Geschichte Abonnenten verloren. Das war für ein so auf Wachstum getrimmtes Unternehmen eine besonders laute Alarmglocke. Und Netflix hat auch reagiert, denn man hat einerseits Maßnahmen gegen Account-Sharing angekündigt, andererseits den Start eines neuen Werbe-gestützten Abos bekannt gegeben.Heute ist es so weit, um 17 Uhr wird der Streaming-Dienst den "Basis-Abo mit Werbung" genannten Zugang freischalten. Zum Start ist diese neue Möglichkeit in zwölf Ländern verfügbar, und zwar Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und den USA. Mit etwas Verspätung, am 10. November, folgt dann Spanien.Ob man mit einem Basis-Abo tatsächlich viele Nutzer überzeugen kann, ein neues Abonnement abzuschließen oder zurückzukehren, ist fraglich. Denn die Werbung, die durchschnittlich vier bis fünf Minuten pro Stunde ausmachen soll, ist das vermutlich kleinste "Übel" dieses Einsteiger- bzw. Billig-Zugangs.Denn das Basis-Abo mit Werbung bietet eine Auflösung von gerade einmal maximal 720p, das gilt auch für das herkömmliche Basis-Abo. Dazu kommt, dass das Angebot eingeschränkt sein wird, laut Netflix wird eine "begrenzte Anzahl von Filmen und Serien aus Lizenzgründen" nicht verfügbar sein, fehlen werden etwa fünf bis zehn Prozent der Inhalte. Schließlich können mit dem Werbe-Abo keine Inhalte heruntergeladen werden, um sie anzusehen, wenn man kein Netz hat oder Daten sparen will.Grundsätzlich wird Werbung bei brandneuen Inhalten nur vor dem jeweiligen Film zu sehen sein (als Beispiel nannte das Unternehmen "Knives Out 2), bei älteren Produktionen müssen die Zuseher hingegen auch mit Unterbrechungen des Filmes oder der Serie rechnen.