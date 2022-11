Neue Filme und Serien: Diese Woche bei Disney+, Netflix & Amazon

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit 33 neuen Filmen und Serien. Zu den Highlights gehören neue Folgen von The Crown, Warrior Nun, Die Discounter, Mammals und Zootopia+. Alle Neustarts der Streaming-Dienste findet ihr hier im Überblick.

The Crown: Trailer zur 5. Staffel der beliebten Netflix-Serie

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 45

Deepa und Anoop: Staffel 2 ab 7. November

Neal Brennan: Blocks ab 8. November

Die Familie Claus 2 ab 8. November

Minions & More Volume 2 ab 8. November

Medieval ab 8. November

The Crown: Staffel 5 ab 9. November

FIFA Uncovered ab 9. November

Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr ab 9. November

Falling for Christmas ab 10. November

Verirrte Kugel 2 ab 10. November

Liebe lügt nicht: Sardinien ab 10. November

Warrior Nun: Staffel 2 ab 10. November

Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith ab 10. November

Capturing the Killer Nurse ab 11. November

Is That Black Enough for You?!? ab 11. November

Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur ab 11. November

Um die Welt mit Zac Efron: Staffel 2: Australien ab 11. November

Der Drache meines Vaters ab 11. November

Kal - Verlass mich nicht ab 11. November

Monica, O My Darling ab 11. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 45

TKKG ab 07. November

Separation ab 10. November

Mammals S1 ab 11. November

Die Discounter S2 ab 11. November

Jetzt bei Prime Video anmelden und streamen!

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 45

The Montaners - Staffel 1 ab 9. November

Chinas Geschichte von oben - Staffel 1 ab 9. November

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute - Staffel 1 ab 9. November

Fix it! - Reparaturen am Limit - Staffel 1 ab 9. November

Zootopia+ ab 9. November

Candy: Tod in Texas - Staffel 1 ab 9. November

S.O.S. mit David Beckham ab 9. November

Haie im Bermudadreieck ab 11. November

Fire of Love ab 11. November

Jetzt bei Disney+ anmelden und streamen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 7. bis 13. November 2022 steht bei Netflix unter anderem die fünfte Staffel von The Crown im Fokus, die im Vorfeld stark diskutiert wurde. Außerdem sieht man neue Folgen von Warrior Nun und den Mittelalter-Actionstreifen Medieval mit Ben Foster, Michael Caine und Til Schweiger. Weiterhin können Netflix-Abonnenten Zac Efron nach Australien begleiten, sich über neue Weihnachtsfilme freuen und mehr von den Minions sehen. Amazon Prime Video hingegen nimmt den Horrorfilm Separation in sein Programm auf und strahlt ab dem 11. November die zweite Staffel von Die Discounter aus. Ebenso sieht man die "Entstehungsgeschichte der legendären TKKG-Bande" und die Dramedy Mammals mit James Corden. Disney+ konzentriert sich in dieser Woche auf neue National Geographic-Dokus und David Beckhams Unterstützung junger Fußballspieler. Hinzu kommt die Reality-TV-Serie The Montaners und die Kurzfilm-Reihe Zootopia+.