Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im November 2022

Für November kündigt Netflix mehr als 85 Neustarts an. Zu den Film- und Serien-Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem 1899, Enola Holmes 2, Wednesday sowie neue Folgen von The Crown und Manifest. Wir zeigen euch alle wichtigen Termine im Überblick.

Netflix: Neue Serien im November 2022

Young Royals: Staffel 2 ab 1. November

Blockbuster ab 3. November

Manifest: Staffel 4 Part 1 ab 4. November

The Fabulous ab 4. November

Buying Beverly Hills ab 4. November

The Crown: Staffel 5 ab 9. November

Liebe lügt nicht: Sardinien ab 10. November

Warrior Nun: Staffel 2 ab 10. November

Um die Welt mit Zac Efron: Staffel 2: Australien ab 11. November

Run for the Money ab 15. November

Mind Your Manners ab 16. November

1899 ab 17. November

Dead to Me: Staffel 3 ab 17. November

Élite: Staffel 6 ab 18. November

Somebody ab 18. November

Inside Job: Teil 2 ab 18. November

Under the Queen's Umbrella ab 19. November

Wednesday ab 23. November

The Unbroken Voice ab 23. November

First Love ab 24. November

Blood & Water: Staffel 3 ab 25. November

Snack VS. Chef ab 30. November

Netflix: Neue Filme im November 2022

The Takeover ab 1. November

Panayotis Pascot: Beinahe ab 3. November

Enola Holmes 2 ab 4. November

Elesin Oba: The King's Horseman ab 4. November

Die Familie Claus 2 ab 8. November

Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr ab 9. November

Falling for Christmas ab 10. November

Verirrte Kugel 2 ab 10. November

Der Drache meines Vaters ab 11. November

Kal - Verlass mich nicht ab 11. November

Monica, O My Darling ab 11. November

Das Wunder ab 16. November

Neben der Spur ab 16. November

The Lost Lotteries ab 16. November

Christmas With You ab 17. November

Schlummerland ab 18. November

Die Schwimmerinnen ab 23. November

El Guau ab 23. November

Weihnachten auf der Mistelzweigfarm ab 23. November

Stundenplan ab 23. November

The Noel Diary ab 24. November

Mein Name ist Vendetta ab 30. November

Ein Mann der Tat ab 30. November

Netflix: Neue Comedy Specials im November 2022

Neal Brennan: Blocks ab 8. November

Deon Cole: Charleen's Boy ab 15. November

Johanna Nordström: Ruf die Polizei ab 15. November

Trevor Noah: I Wish You Would ab 22. November

Romesh Ranganathan: The Cynic ab 29. November

Netflix: Neue Dokumentationen im November 2022

Killer Sally ab 2. November

Orgasm Inc: The Story of OneTaste ab 5. November

FIFA Uncovered ab 9. November

Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith ab 10. November

Capturing the Killer Nurse ab 11. November

Is That Black Enough for You?!? ab 11. November

Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur ab 11. November

Stutz ab 14. November

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo ab 16. November

In ihren Händen ab 16. November

Pepsi, wo ist mein Jet? ab 17. November

Ich bin Vanessa Guillen ab 17. November

Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus ab 23. November

Blood, Sex & Royalty ab 23. November

Ghislaine Maxwell: Stinkreich ab 25. November

Ermordet: Tatort Texas Killing Fields ab 29. November

Take Your Pills: Xanax ab 30. November

Was geschah mit dem Delfin-König? - Bald verfügbar

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im November 2022

Gabby's Dollhouse: Staffel 6 ab 1. November

Der Prinz der Drachen: Staffel 4 ab 3. November

Deepa und Anoop: Staffel 2 ab 7. November

Teletubbies ab 14. November

Jurassic World: Neue Abenteuer: Verborgenes Abenteuer ab 15. November

The Cuphead Show!: Teil 3 ab 18. November

Antwortenrunde mit den StoryBots ab 21. November

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 2 ab 21. November

The Action Pack Saves Christmas ab 28. November

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Staffel 2 ab 30. November

Netflix: Neue Animes im November 2022

Lookism ab 4. November

Netflix: Neue Lizenztitel im November 2022

LEGO Ninjago: Staffel 3 Part 1 - The Island ab 1. November

LEGO Ninjago: Staffel 3 Part 2 - Seabound ab 1. November

Scoob! ab 1. November

The Worst Witch: Staffel 4 ab 1. November

The Fighter ab 1. November

King Richard ab 1. November

Minions & More Volume 2 ab 8. November

Medieval ab 8. November

Im November startet Netflix unter anderem mit der neuen Mystery-Serie der Dark-Macher - 1899. Außerdem können sich Abonnenten auf neue Folgen von The Crown (Staffel 5) und die gerettete Serie Manifest (Staffel 4) freuen. Weiterhin werden die Serien Warrior Nun, Dead to Me, Élite, Young Royals und Blood & Water im kommenden Monat weitergeführt und auch Zac Efron reist in einer Art Australien-Doku wieder um die Welt. Fans der Addams Family dürften zudem mit der düsteren Comedy-Serie Wednesday auf ihre Kosten kommen.In Hinsicht auf neue Filme stellt Netflix vor allem Enola Holmes 2 in den Mittelpunkt. In der Fortsetzung des Mystery-Films stehen erneut Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter vor der Kamera. Weiterhin setzt man auf die Dramen Das Wunder mit Florence Pugh und Die Schwimmerinnen mit Matthias Schweighöfer als deutsche Beteiligung. Ebenso sollte man einen Blick auf die spannenden Dokus werfen, im November zu den Themen FIFA-Skandal und Ghislaine Maxwell.Abschließend nimmt Netflix eine Handvoll zeitexklusiver Blockbuster in sein Programm auf, darunter The Fighter, King Richard und Medieval.