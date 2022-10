Neue Serien und Filme: Diese Woche bei Amazon, Netflix & Disney+

Die drei Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche beinahe 40 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights gehören unter anderem Enola Holmes 2, Manifest, Blockbuster, Reboot und Family Guy. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 44

LEGO Ninjago: Staffel 3 Part 1 - The Island ab 1. November

LEGO Ninjago: Staffel 3 Part 2 - Seabound ab 1. November

Scoob! ab 1. November

The Takeover ab 1. November

The Worst Witch: Staffel 4 ab 1. November

Gabby's Dollhouse: Staffel 6 ab 1. November

The Fighter ab 1. November

King Richard ab 1. November

Young Royals: Staffel 2 ab 1. November

Killer Sally ab 2. November

Blockbuster ab 3. November

Panayotis Pascot: Beinahe ab 3. November

Der Prinz der Drachen: Staffel 4 ab 3. November

Enola Holmes 2 ab 4. November

Elesin Oba: The King's Horseman ab 4. November

Manifest: Staffel 4 Part 1 ab 4. November

The Fabulous ab 4. November

Lookism ab 4. November

Buying Beverly Hills ab 4. November

Orgasm Inc: The Story of OneTaste ab 5. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 44

Die Maus - Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus S1 ab 01. November

Viele Grüße vom Weihnachtsmann ab 02. November

Träume sind wie wilde Tiger ab 03. November

Der Liebhaber meines Mannes ab 04. November

Lego Monkey Kid: Die Rache Der Spider Queen ab 04. November

Overdose ab 04. November

The Sordid Tale of FIFA ab 04. November

The Little Things ab 05. November

A Score to Settle ab 06. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 44

Weihnachten mit Donna Hay - Staffel 1 ab 2. November

The D'Amelio Show - Staffel 2 ab 2. November

Reboot - Staffel 1 ab 2. November

Der Bergdoktor - Staffel 14 ab 2. November

Die Bergretter - Staffel 12 ab 2. November

Family Guy - Staffel 20 ab 2. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of She-Hulk ab 3. November

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt ab 4. November

Table 19 - Liebe ist fehl am Platz ab 4. November

Zum Monats- und Wochenbeginn zeigt Netflix unter anderem die zeitexklusiven Filme The Fighter und King Richard, konzentriert sich im Verlauf der Woche jedoch auch auf seine Eigenproduktionen. So läuft die zweite Staffel von Young Royals an und Abonnenten können sich auf neue Folgen von Manifest freuen. Ebenso feiert die Comedy-Serie Blockbuster mit Randall Park (u.a. Fresh Off the Boat) und Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) ihre Premiere und der zweite Teil von Enola Holmes geht mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter auf Sendung.Bei Amazon Prime Video sieht man eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus, die Winterromanze "Viele Grüße vom Weihnachtsmann" und kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft noch einmal mehr über FIFA-Skandale. Außerdem sichert sich Amazon den Action-Thriller A Score to Settle mit Nicolas Cage und den Krimi-Thriller The Little Things mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto. Disney+-Nutzer können sich hingegen auf den Start von Reboot, die 20. Staffel von Family Guy, das Making-of von She-Hulk und neue Folgen von The D'Amelio Show freuen.