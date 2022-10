Outlook: Microsoft stellt Bugfix gegen Abstürze beim Start bereit

Im Office-Programm Outlook hat sich ein Fehler eingeschlichen, der für Abstürze beim Start gesorgt hat. Microsoft hat das Problem nun beseitigt und einen Patch zur Verfügung gestellt. Wer den Patch nicht installieren kann, kann weiterhin auf eine Übergangslösung zurückgreifen.

Microsoft verweist auf Workarounds

Der Bug kam erstmals im August zum Vorschein und hat dafür gesorgt, dass die Desktop-Version von Outlook einfriert und abstürzt, nachdem sie geöffnet wurde. Damit konnten betroffene Nutzer den Dienst nicht mehr verwenden. Dem Redmonder Unternehmen zufolge tritt das Problem auf, wenn der EmailAddress-Wert in der Office-Identität leer ist. Im Anwendungsprotokoll der Windows-Ereignisanzeige werden die Events 1000 und 1001 aufgezeichnet, wenn man von dem Bug betroffen ist. Auf der offiziellen Support-Seite schreibt Microsoft, dass der Fehler jetzt behoben und eine Aktualisierung veröffentlicht wurde.Aktuell steht der Bugfix lediglich in der Current Channel-Version 2209 beziehungsweise ab Build 15629.20156 und in der Semi-Annual Enterprise Channel-Version 2208 beziehungsweise ab Build 15601.20158 bereit. Weitere Office-Kunden sollen den Patch in nächster Zeit erhalten.Da das Update bislang nicht allen Nutzern angeboten wird, müssen einige betroffene Kunden bis zum Rollout die Übergangslösungen verwenden.Microsoft empfiehlt, sich von Office abzumelden und anschließend wieder anzumelden, damit die Einstellungen der Identitätsregistrierung neu gefüllt werden. Details hierzu gibt es auf dieser Seite . Sollte die Identität daraufhin nicht richtig eingestellt sein, können die Nutzer die Support Diagnostics deaktivieren. Die Vorgehensweise wird hier beschrieben. Ferner können erfahrene Administratoren versuchen, die E-Mail-Adresse im Registrierungspfad manuell auf die Identität des Nutzers, bei dem das Problem auftritt, zu setzen.