Nintendo Switch Online bekommt N64- und Sega Mega Drive-Games

Nintendo veranstaltet regelmäßig seine Direct genannten Info-Events, dort gibt es mal mehr, mal weniger Aufregendes. Dieses Mal war ersteres der Fall, denn Nintendo Switch Online bekommt demnächst ein Riesen-Upgrade: Spiele für Nintendo 64 und Sega Mega Drive.

Mehr Spiele, aber auch höherer Preis

Zum Start verfügbare Nintendo 64-Games:

Super Mario 64

Mario Kart 64

Starfox 64

Yoshi's Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

WinBack: Covert Operations

Mario Tennis

Dr. Mario 64

Sin and Punishment

N64-Spiele, die später kommen:

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Games für Sega Mega Drive:

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Der japanische Videospielehersteller hat einen gewaltigen Katalog an Klassikern bzw. Retro-Spielen. Das Besondere dabei: Die meisten Titel sind auch heute noch bestens spielbar, andere Games oder andere Plattformen altern hingegen selten ähnlich gut. Das ist auch der Grund, warum Nintendo Switch Online einen großen Mehrwert darstellt, denn das vor allem für Retro-Spiele gedachte Abo bietet bereits jetzt mehr als 100 NES- und Super NES-Klassiker.Und demnächst wird Nintendo Switch Online, das derzeit monatlich 3,99 Euro und jährlich 19,99 Euro kostet, noch attraktiver, wie die Japaner vergangene Nacht bekannt gegeben haben. Denn der Dienst bekommt ab Ende Oktober nicht nur Nintendo 64 (N64)-Spiele, sondern auch Titel für den ehemaligen Konsolen-Konkurrenten Sega. Genauer gesagt sind es Games für die Ende der 1980er veröffentlichte Konsole Sega Mega Drive (die in den USA als Genesis bekannt war).Die Liste der Spiele für beide Retro-Plattformen ist unten zu finden, bisher wurden für Nintendo 64 neun Games angekündigt, nach Start sollen weitere sieben nachgereicht werden. Für Mega Drive sind es sogar 14 Titel. Weitere sollen in Zukunft folgen.Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht, denn mit den neuen Spielen wird auch der Preis von Nintendo Switch Online steigen, zumindest für jene, die die "neuen" Games spielen wollen. Einen genauen Betrag hat Nintendo bisher aber nicht genannt.Wer die Nintendo 64- und Mega Drive-Games stilecht spielen will, der kann das auf Wunsch auch mit einem Original-Controller tun, denn Nintendo wird auch passende (kabellose) Gamepads anbieten, diese werden 49,99 Dollar kosten.