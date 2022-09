PS5-Leak: Neues FIFA 23-Bundle der PlayStation 5 - mit alter Revision

Sony bringt in Kürze ein neues Bundle mit der PlayStation 5 auf den Markt, bei dem die Spielkonsole mit dem neuen FIFA23 kombiniert wird. Wir haben bereits vor dem heutigen State-of-Play-Event offizielle Marketing-Bilder der PS5 im FIFA 23-Bundle vorliegen.

Neues Bundle kommt noch nicht mit der neuen Hardware-Revision 1200

Sony

Wirklich überraschend ist es natürlich nicht, wenn Sony in Kooperation mit EA ein FIFA-Bundle auf den Markt bringt. Entsprechende Pakete gab es schon bei der PS4 in Verbindung mit FIFA 21 und auch FIFA 22 wird immer wieder zusammen mit der PlayStation 5 gebündelt angeboten, wenn auch nicht in einem offiziellen Paket.Das neue PS5 FIFA 23 Bundle wird sowohl mit der PlayStation 5 in der Digital Edition, als auch mit der Version inklusive optischem Laufwerk eingeführt. Auch der DualSense-Controller wird mit dem Fußball-Game von Electronic Arts in einem weiteren Bundle angeboten, sodass Fans der Spieleserie sich auf Wunsch für einen zweiten Spieler auf diesem Weg noch ein zweites Eingabegerät zulegen können.Technisch und optisch bleiben die im FIFA 23-Bundle enthaltenen PS5-Konsolen unverändert. Es kommt also jeweils die Revision CFI-1116A (Optical) und CFI-1116B (Digital) zum Einsatz. Sony nutzt also nicht, wie vielleicht von so manchem erhofft, die Gelegenheit zur Einführung der in Australien bereits verfügbaren neuesten Hardware-Revision CFI-1200 mit geändertem Kühlsystem, leichterer Bauart und kleinerem Mainboard.Stattdessen werden die FIFA 23-Bundles einfach mit den schon länger in Europa erhältlichen aktuellen Varianten der PlayStation 5. Auch am Design ändert man nichts, es gibt also weder einen angepassten Controller noch Faceplates in einem speziellen Design. Angesichts von Sonys aktueller Produktpolitik rund um die PS5 überrascht dies natürlich auch nicht.Es ist ohnehin erst das dritte Bundle, in dem die PlayStation 5 in ihren mittlerweile zwei Jahren seit der Markteinführung erhältlich sein wird. Preislich bleibt wohl alles im üblichen Rahmen. Für die reguläre Version werden wohl mit FIFA 23 699 Euro fällig, während das Bundle mit der Digital-Edition und FIFA 23 wohl rund 550 Euro kosten wird. Was das Bundle mit dem Controller kostet, wissen wir noch nicht.