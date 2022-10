Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im November

Amazon Prime Gaming wird im November sieben neue Gratis-Spiele und viele Ingame-Inhalte sowie DLCs für Prime-Kunden anbieten. Darunter Fallout: New Vegas, WRC 9, Indiana Jones, Facility 47 und viele mehr. Unser Überblick zeigt euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Zusätzliche In-Game-Inhalte, Drops und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Oktober 2022

Apex Legends - Fuse Fireball Bundle

Battlefield 2042 - McKay "Apologist" Specialist Skin

Brawlhalla - Legend Asuri, Lynx Asuri Skin, Nightmare Claws Weapon Skin, Moonbeam Sword Weapon Skin, Shrug Emote, Cape Avatar and Asuri Doodle Avatar

Dead by Daylight - Golden Skull Mask

Destiny 2 - Concentric Dawn Exotic Sparrow, Woomera B-5 Exotic Ship, Adonis Shell Exotic Ghost and Duel Legendary Emote

Fall Guys - Sunset Princess Bundle

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

Gwent - Ultimate Premium Keg

League of Legends - Prime Gaming Capsule

Lost Ark - LED Glasses Selection Chest, Crystalline Aura and Amethyst Shard

Madden 23 - Madden NFL Ultimate Team Pack

New World - Ancient Relics Pack

PALADINS - Raum Cosmetic Skin

Pokémon Go - Prime Gaming Bundle

PUBG: Battlegrounds - Premium Supply Pack

Rainbow Six Siege - Affer Effect Bundle

Realm Royale - Bezgard the Mount Skin

Roblox - Raven Hunter Hood

Rogue Company - All Gold Everything Fixer Outfit

SMITE - Appa Avatar, Azula Loading Screen and Avatar Jump Stamp

Valorant - Ready to Roll Buddy

World of Tanks - Instant Rewards, Halloween Event, Selective Rewards and Battle Missions Rewards

31. Oktober - letzte Gelegenheit: Fallout 76, Total War: Warhammer II, Middle-earth: Shadow of War, Glass Masquerade: Origins, LOOM, Hero's Hour und Horace

Fallout 76, Total War: Warhammer II, Middle-earth: Shadow of War, Glass Masquerade: Origins, LOOM, Hero's Hour und Horace 1. November - Gratis-Spiele mit Prime: Fallout: New Vegas Ultimate Edition, Indiana Jones and the Last Crusade, Facility 47, WRC 9, Etherborn, Whispering Willows und Last Day of June

1. November - Red Dead Online - Bring It On Emote, Farling Jacket and 3 Special Snake Oil

1. November - Two Point Hospital - Cat Person Bundle: Gum Dispenser, Cat Person, Hat Stand

3. November - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

3. November - Wild Rift - Random Skin Chest

8. November - Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest + Epic Card

9. November - Minecraft Dungeons - Fauna Faire Adventure Pass

10. November - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

11. November - Valorant - Sic'Em Spray

13. November - Rainboy Six Siege - Seven Day Renown Booster

15. November - Two Point Hospital - Wizard Chops Bundle

17. November - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

17. November - Wild Rift - Random Pose Chest

24. November - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

1. Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

8. Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

Alle Spiele und Loot im Überblick

Nur noch heute (31.10.) haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, sich über die Prime Gaming-Webseite die kostenlosen Spiele aus dem Oktober zu sichern. Titel wie Fallout 76, Total War: Warhammer II und Middle-earth: Shadow of War sollte man definitiv noch in seine Bibliothek aufnehmen, bevor sie verschwinden. Ab dem 1. November 2022 werden diese von sieben neuen Gratis-Games ersetzt, auf die es nachfolgend einen Blick zu werfen gilt.Zu den Prime-Spielen im November gehören und anderem das postapokalyptische Rollenspiel Fallout: New Vegas in der Ultimate Edition, der Point-and-Click-Klassiker Indiana Jones and the Last Crusade, das Rätselspiel Facility 47, die Off-Road-Rennsimulation WRC 9, der Puzzle-Plattformer Etherborn, der Horror-Rätsel-Titel Whispering Willow und das cineastische Adventure Last Day of June.Abseits der kostenlosen Spiele wird Prime Gaming diverse exklusive Inhalte zur Verfügung stellen, unter anderem für Spiele wie FIFA 23 , League of Legends, Lost Ark, New World, Fall Guys, Destiny 2, Roblox und Valorant. Auch beliebte Online-Rollen- bzw. Actionspiele, wie Red Dead Online und Grand Theft Auto Online ( GTA 5 ), sind in diesem Monat erneut mit von der Partie. In den meisten Fällen versorgt Amazon Spieler hier mit Skins, Mounts, Pets, Emotes und In-Game-Währungen (z.B. Gold, Gems etc.).Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.