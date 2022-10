Samsung hat einen neuen Chef: Verurteilter Erbe übernimmt Führung

Samsung hat nach mehr als zwei Jahren einen neuen Chef. Lee Jae-Yong, Sohn des langjährigen Konzern-Patriarchen Lee Kun-Hee, übernimmt ab sofort auch offiziell die Führung des Konzerns. Lee wurde erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen.

Neuer Chef von Samsung Electronics hat schon zwei Haftstrafen hinter sich

Lee Jae-Yong ist laut einer Mitteilung des koreanischen Elektronikriesen Samsung jetzt endlich auch offiziell Chef des weltgrößten Unternehmens seiner Art. Lee ist der Sohn des auch als "Great Chairman" bezeichneten Lee Kun-Hee, der vor zwei Jahren verstorben war. Der Sohn war zuletzt Vice-Chairman des Konzerns und leitete vor seiner Gefängnisstrafe bereits seit einiger Zeit die Geschäfte des Unternehmens.Lee Kun-Hee war nach einem Herzinfarkt seit dem Jahr 2014 bettlägerig, blieb aber bis zu seinem Tod weiterhin der offizielle Chef des milliardenschweren Konzerns, auch wenn sein Sohn bereits länger für die meisten Entscheidungen verantwortlich zeichnete. Eigentlich sollte Lee Jae-Yong wohl schon früher auch offiziell an die Spitze von Samsung Electronics rücken, es kam jedoch die Haftstrafe dazwischen.Der jetzt neu ernannte Chairman von Samsung Electronics wurde vor einigen Jahren wegen seiner Rolle in dem Korruptionsskandal um die frühere südkoreanische Präsidentin der Bestechung für schuldig befunden. Er sollte deshalb eigentlich für 2,5 Jahre ins Gefängnis, wurde aber nach 18 Monaten auf Bewährung entlassen und erst im August 2022 vom neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol freigesprochen.Während seiner Zeit im Gefängnis durfte Lee Jae-Yong nicht offiziell für Samsung und den Vorstand des Unternehmens arbeiten, sondern wurde nur über die Geschäftsvorgänge informiert. Vor seiner jüngsten Haftstrafe musste der Sohn des Konzernpatriarchen schon einmal wegen Korruption und Bestechung in Haft. Außerdem gab es bereits diverse andere Verfahren gegen ihn, seinen Vater und diverse andere ranghohe Manager von Samsung, bei denen es um ähnliche Themen ging.Samsung ist mit einem aktuellen Marktwert von umgerechnet gut 280 Milliarden Euro der größte Elektronikhersteller des Planeten und vor allem als führender Chip-Vertragsfertiger, größter Hersteller von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets nach Stückzahlen sowie als größter Hersteller von TV-Geräten bekannt.