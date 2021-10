Samsung-Chef frisch aus dem Gefängnis: Alle Zeichen auf Wachstum

Samsung profitiert offenbar massiv von der durch die Coronavirus-Pandemie extrem gestiegenen Nachfrage rund um diverse Halbleiterprodukte. Gleichzeitig sorgt die im August erfolgte Freilassung des Konzernerben aus dem Gefängnis für neuen Schub.

Höhere Preise steigern Gewinn stärker als Umsatz

Samsung HCMC

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asia berichtet, gehen Marktbeobachter davon aus, dass Samsung die Prognosen der Börsianer bezüglich seiner jüngsten Geschäftszahlen sogar noch übertreffen könnte. Gemeinhin geht man von einem Anstieg des Gewinns um mindestens 27,6 Prozent im dritten Quartal des Geschäftsjahres aus.Hintergrund sind unter anderem die steigenden Preise für Speicherprodukte und die Auftragsfertigung diverser Chips. In beiden Bereichen ist Samsung eine der führenden Kräfte, so dass man erheblich von der enormen Nachfrage und den daraus entstandenen Engpässen profitieren kann. Während der Gewinn um fast 28 Prozent zulegen soll, steigt der Umsatz wohl nur um gut neun Prozent - was die gestiegenen Preise reflektiert.Neben der Chipkrise beflügeln auch die guten Verkaufszahlen der vor kurzem in den Markt gestarteten High-End-Smartphones mit faltbarem Display die Geschäfte von Samsung. Außerdem kommt Samsung wohl auch die aktuelle Schwäche des koreanischen Won zugute. Für die kommenden Monate wird ein weiterer Anstieg der Profitabilität erwartet, was die Marktbeobachter auch auf neue Investitionen des Unternehmens zurückführen.Lee Jae-Yong, als Samsung Vice President und Erbe des verstorbenen Konzerngründer Lee Kun-Hee, war im August auf Bewährung entlassen worden, nachdem er zuvor rund die Hälfte seiner wegen Korruption verhängten Haftstrafe von 30 Monaten abgesessen hatte. Seit seiner Rückkehr hat Samsung nun massive Investitionen in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten und die Einstellung von rund 40.000 weiteren Mitarbeitern angekündigt.Zwischen der Freilassung des Firmenerben und der Ankündigung der riesigen Investitionen vergingen nur zwei Wochen. Beobachter gehen davon aus, dass durch die Rückkehr des als Vice President tätigen Lee endlich wieder die wirklich wichtigen Entscheidungen für die Zukunft des Giganten Samsung getroffen werden können. Lee ist schon seit Jahren für die Leitung des Gesamtkonzerns zuständig, auch wenn er noch immer nicht zum Vorsitzenden gemacht wurde, seit sein Vater letztes Jahr im Oktober verstarb.