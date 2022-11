Android 13: Samsung veröffentlicht Update-Zeitplan für Deutschland

Nachdem sich Samsung bereits zum internationalen Rollout von Android 13 und seiner One UI 5 für Galaxy-Smartphones geäußert hat, steht jetzt auch der Update-Zeitplan für Deutschland fest. Die Galaxy S22-Familie wird bereits versorgt, weitere Wellen erscheinen bis Februar 2023.

Samsung One UI 5: Das Android 13-Update im Überblick

Neues Design, neue Funktionen

Samsung Galaxy: Diese Smartphones erhalten Android 13 / One UI 5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+, S8+ 5G

Galaxy Tab S8, S8 5G

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S7, S7+

Galaxy Z Fold2 5G/LTE

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy A23 5G

Galaxy A22, A22 5G

Galaxy A13, A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A04s

Galaxy A03, A03s

Den Angaben der Samsung Members-App (via Caschys Blog ) zufolge, werden im November die aktuellen und letztjährigen Galaxy Flip- und Fold-Geräte sowie die beliebten Flaggschiffe der vergangenen Jahre (Galaxy S21, S20 und Note 20) bedacht. Außerdem kann man das Samsung One UI 5-Update in diesem Monat für die Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle Galaxy A33 5G und Galaxy A53 5G sowie die Galaxy S7- und S8-Tablets erwarten.Aktuell geht Samsung davon aus, dass der Update-Prozess auf Google Android 13 bis Februar 2023 abgeschlossen sein könnte. Dabei berücksichtigt das Unternehmen auch ältere Modelle der Galaxy A- und M-Baureihe sowie Lite-Smartphones der Familie Galaxy S10 und Note 10. Für den Download und die Installation der Aktualisierung genügt der Weg in die Einstellungen und die passenden Software-Update-Menüs, sollte die One UI 5 nicht gar automatisch aufgespielt werden.Bereits Anfang September gewährte Samsung einen ersten Ausblick auf seine One UI 5.0 und Google Android 13. Unter anderem wird das "Material You"-Design noch tiefer in Apps und das System integriert. Zudem will man die Gestensteuerung erweitern und in Hinsicht auf Sicherheit und Datenschutz ein komplett neues Interface anbieten. Weiterhin werden stapelbare Widgets eingeführt, Icons überarbeitet und Nutzerprofile hinzugefügt.