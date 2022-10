WhatsApp: Der Messenger ist weltweit komplett down (Update)

WhatsApp ist der im Westen beliebteste Messenger und das bedeutet, dass sich sehr viele Menschen auf diesen Dienst verlassen. Entsprechend folgenschwer sind Ausfälle. Und aktuell kann man einen massiven erleben, denn WhatsApp ist offenbar weltweit ausgefallen.

Update 10:53 Uhr: WhatsApp scheint wieder anzulaufen, die zum Zeitpunkt des Ausfalls verschickten Nachrichten werden nun zugestellt, auch der Zugriff auf WhatsApp Web ist wieder möglich. Ganz rund ist das alles zwar noch nicht, die Lage stabilisiert sich aber definitiv.

Sprunghafter Anstieg auf Alle Störungen

WhatsApp hat zwar immer wieder einmal mit "technischem Schluckauf" oder auch längeren lokalen Problemen zu kämpfen, einen weltweiten Totalausfall gibt es allerdings selten. Doch genau das ist derzeit aktuell der Fall, denn über den zu Meta gehörenden Dienst kann man weder Nachrichten empfangen noch versenden. Ein Zugriff auf WhatsApp Web ist ebenfalls nicht möglich.Wie massiv der Ausfall ist, zeigt auch ein Blick auf Alle Störungen , dort wird derzeit ein sprunghafter Anstieg an Meldungen verzeichnet, innerhalb kürzester Zeit waren es mehr als 200.000.Näheres zum Ausfall liegt derzeit nicht vor, WhatsApp- und Facebook-Mutter Meta hat sich dazu mittlerweile geäußert, mit konkreten Details geht das Unternehmen aber in einem (generischen) Statement gegenüber TechCrunch sparsam um: "Wir wissen, dass einige Nutzer derzeit Probleme beim Senden von Nachrichten haben und arbeiten daran, WhatsApp für alle so schnell wie möglich wiederherzustellen."Wie erwähnt sind kleinere Probleme bei WhatsApp nicht ungewöhnlich, der aktuelle Ausfall ist aber der größte seit einem Jahr. Anfang Oktober 2021 hat eine Router-Konfigurations-Änderung Instagram, den Messenger, Oculus, Facebook und auch WhatsApp "abgeschossen", hier dauerte es etwa sechs Stunden, bis alles wieder lief, wie es soll. Facebook, Instagram und andere Meta-Dienste sind aktuell allerdings allem Anschein nach nicht betroffen.