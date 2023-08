Meta Messenger Lite-App für Android wird eingestellt

Facebook-Mutterkonzern Meta wird schon bald den "Messenger Lite" komplett einstellen. Nachdem bereits 2020 die damals noch als "Facebook Messenger Lite" bekannte App vom iPhone verschwunden ist, trifft es jetzt alle Android-Nutzer

Lite-Messenger wird eingestellt

Was bietet der Meta Messenger?

Stichtag 18. September

Tipp: Wir hatten uns vor einiger Zeit mit den verschiedenen Anbietern von Messenger-Diensten beschäftigt und sie in einer Übersicht zusammengestellt. Falls ihr dem Meta/Facebook-Messenger jetzt den Rücken kehren wollt, ist da etwas für euch dabei:



Das meldet das Online-Magazin TechCrunch . Vor kurzem hatte der Konzern damit begonnen, die Nutzer in der App darüber zu informieren, dass man nach und nach alle Funktionen des Messengers einstellen wird.Dann wurde in der zurückliegenden Woche bereits die App aus dem Google Play Store entfernt, sodass es keine neuen Nutzer mehr geben kann. Erst durch die Entfernung aus dem Store machte das Aus jetzt die Runde durch die Medien.Für alle, die ein älteres oder allgemein weniger leistungsfähiges Android-Gerät nutzen, war die Lite-Version so etwas wie ein Rettungsanker. Es handelt sich dabei um eine abgespeckte, ressourcenschonende Version des regulären Messengers, womit Nutzer auch mit weniger Daten beim Versand auskamen. Diese Option wird nun aber komplett gestrichen.Die Einstellung erfolgt, obwohl die App laut TechCrunch noch immer Millionen von Nutzern hat. Wer aktuell den Messenger Lite verwendet, wird In-App-Benachrichtigungen darauf hingewiesen, dass in Zukunft der "Messenger verwenden werden muss, um weiter zu chatten".Bisher gab es keine offizielle Ankündigung dazu. Auf Nachfrage bestätigte aber ein Unternehmenssprecher von Meta gegenüber TechCrunch das Ende der Lite-App:"Ab dem 21. August werden Nutzer der Messenger Lite-App für Android auf Messenger oder FB Lite verwiesen, um Nachrichten über Messenger zu senden und zu empfangen.Wenn Sie versuchen, Messenger Lite im Google Play Store zu finden, werden Sie feststellen, dass die App bereits entfernt worden ist. Für alle, die die App derzeit nutzen, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, gilt als Stichtag der 18. September, nach dem sie nicht mehr funktionieren wird."