Filme und Serien: Highlights der Woche bei Netflix, Amazon & Disney+

Für diese Woche kündigen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ knapp 25 neue Filme und Serien an. Zu den Neustarts gehören unter anderem Wednesday, Good Night Oppy, Split, Maggie und Matriarch. Hier zeigen wir euch alle Termine im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 47

Antwortenrunde mit den StoryBots ab 21. November

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 2 ab 21. November

Trevor Noah: I Wish You Would ab 22. November

Wednesday ab 23. November

The Unbroken Voice ab 23. November

Die Schwimmerinnen ab 23. November

El Guau ab 23. November

Weihnachten auf der Mistelzweigfarm ab 23. November

Stundenplan ab 23. November

Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus ab 23. November

Blood, Sex & Royalty ab 23. November

The Noel Diary ab 24. November

First Love ab 24. November

Blood & Water: Staffel 3 ab 25. November

Ghislaine Maxwell: Stinkreich ab 25. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 47

Split ab 23. November

Good Night Oppy ab 23. November

No Sudden Move ab 26. November

Together ab 27. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 47

Maggie - Staffel 1 ab 23. November

Reasonable Doubt - Staffel 1 ab 23. November

Ally McBeal - Staffel 1-5 ab 23. November

Rescue Me - Staffel 1-6 ab 23. November

Matriarch ab 25. November

In der Black-Friday-Woche vom 21. bis 27. November halten sich die Streaming-Plattformen mit Neuerscheinungen zurück. Vor allem das Programm von Prime Video und Disney+ scheint zum Ende des Novembers vergleichsweise dünn auszufallen. Zwar nimmt Amazon den bekannten Psychothriller Split mit James McAvoy und Anya Taylor-Joy sowie eine interessante Dokumentation über den Mars-Rover Opportunity (Oppy) auf, doch damit wären die Highlights auch schon aufgezählt.Disney+ hingegen zeigt den Horrorfilm Matriarch und die Comedy-Serie Maggie nebst der Drama-Serie Reasonable Doubt und vielen Folgen von Ally McBeal und Rescue Me. Zu guter Letzt hat Netflix eine lange Liste an Neustarts vorbereitet, von denen im Vorfeld allerdings nur der Addams Family-Ableger Wednesday für Aufsehen sorgen konnte. Ob sich im Programm weitere Perlen finden werden, bleibt abzuwarten. Nachfolgend findet ihr alle Termine im Überblick.