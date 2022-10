Intel kündigt Thunderbolt "Next Gen" an: Bis zu 120 Gb/s Datenrate

Intel hat die nächste Generation des Thunderbolt-Standards angekündigt und dabei erste Details zur Performance genannt. Mit der neuen Übertragungstechnik soll die Übertragungsrate verdoppelt und in bestimmten Szenarien sogar verdreifacht werden.

Bei Bedarf schaltet Thunderbolt "Next-Gen" mehr Bandbreite frei

Der US-Chipriese Intel will mit der nächsten Generation von Thunderbolt neue Geschwindigkeitsrekorde erzielen. Bisher spricht man nur von "Next-Gen"-Thunderbolt, hat also noch keinen offiziellen Marketingnamen für den Nachfolger des aktuellen Thunderbolt 4 festgelegt. Sicher ist, dass die Performance noch einmal zulegen soll.Laut Intel basiert Thunderbolt "Next-Gen" auf dem neuen USB4 v2 für die Daten- und DisplayPort 2.1 für die Videoübertragung. Es soll die beste Lösung für Kunden sein, die sehr hochauflösende Displays, externe Grafikeinheiten und andere Geräte über ein einzelnes Kabel mit ihrem Host-System verbinden wollen.Die neue Thunderbolt-Generation soll die bidirektionale Bandbreite von Thunderbolt 4 auf künftig ganze 80 Gbps verdoppeln. In bestimmten Szenarien, in denen noch mehr Bandbreite benötigt wird, soll eine der insgesamt vier Datenleitungen ihre Übertragungsrichtung ändern, um dann 120 Gbps an ausgehender Datenrate und 40 Gbps eingehende Bandbreite zu bieten.Intel zufolge wird automatisch erkannt, wenn die erhöhte Bandbreite benötigt wird, sobald insbesondere ein 8K-Display angeschlossen wird. Die PCIe-Datenrate wurde ebenfalls verdoppelt. Intel bestätigte außerdem, dass die neue Technologie mit der sogenannten PAM3-Signalmodulation arbeitet, um drei Bits pro Taktzyklus zu übertragen.Noch hat Intel nur einen Prototyp gezeigt, das Unternehmen verspricht aber, dass Thunderbolt "Next-Gen" auch mit älteren Versionen von Thunderbolt, USB und DisplayPort abwärtskompatibel sein wird. Der USB-Typ-C-Port bleibt als physischer Anschluss erhalten. Dem Hersteller zufolge sind passive Kabel mit bis zu einem Meter Länge mit voller Bandbreite nutzbar.