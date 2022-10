Sammler zahlt fast 40.000 Dollar für verschweißtes iPhone von 2007

Was ist das erste iPhone von 2007 heutzutage noch wert? Ist das erste Apple-Smartphone noch schön verschweißt in der Original-Verpackung, dann fast 40.000 US-Dollar! So viel war ein Käufer jetzt bei einer Aktion bereit, für ein noch versiegeltes iPhone 1 zu zahlen.

Das erste iPhone geht schön verschweißt in den Bieterkrieg

Details der Folie enorm wichtig

Auktionen haben es so an sich: Ein Bieterkrieg kann einen scheinbar niedrigen Preis in kürzester Zeit in die Höhe schnellen lassen. So geschehen jetzt beim Angebot vom US-Auktionshaus LCG Auctions , das ein ungeöffnetes, originalverpacktes iPhone aus dem Jahr 2007 im Angebot hatte - konkret das Model A1203, MA712LL/A (8GB). Zur Einordnung: Das 8-GB-Modell wurde in seinem Release-Jahr 2007 für 599 US-Dollar verkauft, was inflationsbereinigt heute etwa 860 US-Dollar entspricht.Waren die Angebote in den ersten Tagen noch überschaubar und hatten sich bis Ende September auf ein Höchstgebot von rund 6500 US-Dollar hochgeschraubt, nahm die Online-Auktion kurz vor ihrem Ende deutlich an Fahrt auf. Am Sonntag, dem Endtag der Auktion sprang das Höchstgebot innerhalb weniger Stunden dann von knapp 10.000 US-Dollar auf das Spitzengebot von 39.339 Dollar und 60 Cent."Dieses in der Fabrik versiegelte Exemplar der ersten Serie befindet sich in einem außergewöhnlichen Zustand", so LCG Auctions nach der erfolgreichen Auktion. Hierbei geht es ausdrücklich vor allem auch um die Qualität der 15 Jahre alten Einschweißung. Oberfläche und Kanten seien "makellos", die Nähte "sauber und mit korrekten Details und Dichtigkeit." Man ist sich sicher: "Sammler und Investoren werden sich schwertun, ein besseres Exemplar zu finden."Bleibt natürlich nur zu spekulieren, was der neue Besitzer mit dem verschweißten iPhone anstellt. Sollte es als Wertanlage dienen, dann dürfte es in ein paar Jahren wohl wieder eine Meldung zu einem verschweißten iPhone 1 geben, das einen neuen Besitzer sucht.