Krise schlägt bei Samsung ein: Gewinn fällt noch stärker als erwartet

Die Krise trifft Samsung jetzt mit voller Wucht. Weil die Kunden immer weniger Elektronikprodukte kaufen, weil sie ihr Geld für wichtigere Dinge benötigen, meldet der koreanische Riese jetzt den stärksten Gewinnrückgang seit 2019.

Samsungs sichere Bank wackelt

Samsung HCMC

Wie Samsung heute mitteilte, sank der operative Gewinn des Elektronikgiganten in den letzten drei Monaten bis September um 32 Prozent auf zuletzt umgerechnet rund 7,7 Milliarden Euro. Damit untertraf das Unternehmen die ohnehin schon schlechten Erwartungen der Finanzwelt.Auch die Samsung-eigenen Prognosen im Hinblick auf den Umsatz wurden nach Angaben des Konzerns verfehlt. Erst Ende Oktober will Samsung ausführlich über die Lage in den einzelnen Sparten des Unternehmens und in umfangreichen Zahlen auch über die Geschäftsentwicklung informieren.Schon jetzt deutete man an, dass sich in den letzten Wochen die Marktlage noch einmal verschlechtert hat. Die Lager des Konzerns würden sich derzeit immer weiter füllen, da Großkunden und Endverbraucher ihre Nachfrage noch stärker als erwartet reduziert haben. Die Verkaufszahlen von PCs und Smartphones sanken laut Samsung zuletzt erneut stark.Das Unternehmen geht unter anderem davon aus, dass nicht nur bei seinen fertigen Elektronikprodukten ein starker Rückgang der Verkaufszahlen zu verzeichnen ist. Auch die Halbleiter- und Speicher-Sparten des riesigen Konzerns verzeichnen rückläufige Verkaufszahlen. Intern soll Samsung seine Prognosen für die Chipverkäufe für die zweite Jahreshälfte 2022 bereits um 32 Prozent gegenüber den im April gemachten Schätzungen reduziert haben.Schon seit Ende 2022 versuchen viele Hersteller von PCs und anderen Elektronikgeräten ihre Lagerbestände zu reduzieren. Begann die Nachfrage damals aufgrund des Wegfalls vieler Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus schon zu sinken, so kam seit Februar auch noch der Krieg in der Ukraine als Ursache für den starken Rückgang der Nachfrage hinzu. Mittlerweile steht die Weltwirtschaft vor einer Rezession, während die Preise durch die starke Inflation immer weiter steigen.