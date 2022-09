Netflix mit Werbung: Neues Abo soll bereits am 1. November starten

Medienberichten zufolge beschleunigt Netflix die Arbeiten an seinem werbefinanzierten Abonnement. Der Startschuss könnte bereits am 1. November 2022 fallen - auch in Deutschland. Mit dem Frühstart soll der Streaming-Dienst seinem Konkurrenten Disney+ zuvorkommen.

Frühstart angeblich auch in Deutschland geplant

Filme und Serien mit Werbung: Das Grundmodell des linearen Fernsehens ist der neue Masterplan der Streamer. Amazon bietet mit Freevee bereits kostenlose Inhalte an, Disney+ und Netflix planen, mit günstigen Mitgliedschaften neue Nutzer zu erreichen und unentschlossene Bestandskunden zu halten. Während der Micky Maus-Konzern Anfang Dezember mit einem durch Werbeclips finanzierten Abonnement starten dürfte, soll Netflix seine Pläne deutlich vorgezogen haben.War von Experten vor Wochen noch die Rede von einer Markteinführung zu Beginn des kommenden Jahres 2023, soll jetzt bereits der 1. November 2022 als Stichtag angepeilt werden. Dabei berichten US-Medien wie Variety , dass nicht etwa nur der Launch in den Vereinigten Staaten auf diesen Tag fallen soll, sondern das teils werbefinanzierte Netflix zeitgleich in Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland starten wird.Eine offizielle Bestätigung des Termins steht noch aus. Netflix hält sich sogar so weit zurück, dass man weiterhin von einer "Anfangsphase der Entscheidungen" spricht, einen günstigeren, werbefinanzierten Tarif einzuführen. Hinter den Kulissen scheinen die Verhandlungen mit Werbepartnern allerdings bereits auf Hochtouren zu laufen. Industrienahen Quellen zufolge soll Netflix bereits prognostizieren, dass bis zum Ende des Jahres 2022 etwa 500.000 Kunden ein passendes Abonnement abschließen werden.Offen bleibt allerdings, zu welchem Preis Kunden das werbefinanzierte Abo abschließen können. Ende August sickerten monatliche Kosten zwischen 6,99 und 8,99 US-Dollar durch. Auf den europäischen Markt bezogen, dürfte mit einer Grundgebühr zwischen 5,99 und 7,99 Euro gerechnet werden können. Dass eine in Irland bereits durchgeführte Preiserhöhung im Vorfeld auch Deutschland treffen könnte, ist ebenfalls nicht auszuschließen.