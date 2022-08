Erste Benchmarks: AMD Ryzen 9 7950X vs. Intel Core i9-13900K

Mit ihren neuen Gaming-Prozessoren dürften AMD und Intel zum Ende des Jahres erneut um den Performance-Thron kämpfen. Vorab lassen ers­te Benchmarks auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen des Ryzen 9 7950X (Zen 4) und Core i9-13900K (Raptor Lake) hoffen.

AMD vs. Intel: Interessantes Kopf-an-Kopf-Rennen im Herbst

Während die Vorstellung der neuen Raptor Lake-Prozessoren von Intel-Fans sehnlichst erwartet wird, enthüllte AMD bereits in dieser Woche seine neuen Gaming-CPUs mit Zen-4-Architektur. Dem neuen High-End-Portfolio steht der Ryzen 9 7950X mit 16 Kernen und Taktraten von bis zu 5,7 GHz bei einer TDP von 170 Watt vor. In Zukunft muss sich der 7950X dem Intel Core i9-13900K und seinen acht Performance-, 16 Effizienzkernen und Taktraten von bis zu 5,8 GHz entgegenstellen.Einen ersten Ausblick auf den Konkurrenzkampf bieten diverse Benchmarks, die unter anderem in der Datenbank des Geekbench 5 zu finden sind. Hier zeigen sich zwei vergleichbare Asus-Systeme, die mit Engineering Samples der neuen AMD- und Intel-Prozessoren ausgestattet sind. Im Multi-Core-Test erreichen sowohl der Ryzen 9 7950X als auch der Core i9-13900K über 24.000 Punkte, mit einem kaum nennenswerten Vorsprung für AMD. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Single-Core-Ergebnissen (2217 vs. 2169 Punkte).Synthetische Tests wie diese lassen zwar auf einen Gleichstand schließen, deutlich spannender dürfte allerdings die Leistungsfähigkeit in der Praxis sein. Während sich AMD eigenen Angaben zufolge in Spielen bereits mit dem günstigen Ryzen 5 7600X gegen Intels aktuelles Spitzenmodell Core i9-12900K behaupten kann, bleibt ein Vergleich zur kommenden Raptor Lake-Generation abzuwarten. Ob sich Intel zur Vorstellung seiner neuen Prozessor-Familie mit den Ende September erscheinenden Ryzen 7000-CPUs oder noch mit deren Vorgängern vergleichen wird, ist unklar.Die offizielle Enthüllung der neuen Intel Core i-Prozessoren der 13. Generation wird am 28. September 2022 während des Intel Innovation-Events erwartet.