US-Militärs arbeiten mit Drohnen-Schwärmen als Angriffswaffe

Drohnen sind im Militär längst Alltag, allerdings handelt es sich hier zumeist um so etwas wie Kampfflugzeuge im Kleinformat. Doch Konflikte wie der Ukraine-Krieg zeigen, dass auch handelsübliche Drohnen zu Waffen verwandelt werden können. Nun reagiert auch das US-Militär.

40 bewaffnete Drohnen in der Luft

Im Ukraine-Krieg sind ganz normale Consumer-Drohnen längst zur Aufklärung im Einsatz, oftmals werden sie auch mit Sprengstoff beladen und kommen als fliegende und ferngesteuerte Bomben zur Verwendung. Letzteres ist allerdings keine neue Idee, vor bereits sechs Jahren setzte die radikal-islamische Terrororganisation Daesh (alias Islamischer Staat) normale Drohnen ein, um Bomben auf US-Truppen abzuwerfen.Wie The Drive berichtet, hat das auch das US-amerikanische Verteidigungsministerium zum Umdenken gezwungen, man hat zähneknirschend zugegeben, dass es diese "demokratisierte" Waffenart nun gibt. Seither versucht das Pentagon die Entwicklung solcher kleiner, leichter und günstiger Waffensysteme voranzutreiben.Vor kurzem hat nun US-General Curtis Taylor via Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er stolz einen 40-teiligen Drohnen-Schwarm zeigt und erläuterte, was man hier zu sehen bekommt: "Heute Morgen bei Sonnenaufgang startete ein Schwarm von 40 Quadcoptern, die alle mit Kameras, MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) und tödlicher Munition ausgestattet waren, vor dem Angriff des 11th ACR [11th Armored Cavalry Regiment] auf eine vorbereitete Verteidigung der 1AD [1st Armored Division]. Drohnen werden in der ersten Schlacht des nächsten Krieges genauso wichtig sein wie heute die Artillerie."Laut Taylor wurde der Drohnen-Schwarm also bei einer Übung eingesetzt, das ist auch aus dem Schauplatz zu schließen, denn das Ganze fand auf einem Truppenübungsplatz im kalifornischen Fort Irwin statt. Für die Militärs geht es bei diesem Test nicht nur darum, den Drohnen-Schwarm als Angriffswaffe zu testen, sondern auch, wie man diesen abwehren kann.Das Video, das Taylor veröffentlicht hat, ist sicherlich nichts Neues, die US-Militärs testen derartige Drohnen schon seit längerem. Einen solchen Schwarm zu sehen, hat aber zweifellos eine "starke Sci-Fi-Atmosphäre mit dystopischen Untertönen", wie The Drive schreibt.