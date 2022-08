Xbox Series X|S: Neues Update bringt Ordnung in die Spiele-Sammlung

Microsoft versorgt das Dashboard der Xbox Series X und Series S mit einem weiteren Update. Insider profitieren ab sofort von einer neuen Übersicht installierter und verfügbarer Spiele, die sich deutlich besser filtern lässt - zum Beispiel in Hinsicht auf den Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, EA Play und Co. erhalten eigene Hubs

Über den Alpha-Ring erhalten Teilnehmer des Xbox Insider-Programms derzeit Zugriff auf die neue Spiele-Bibliothek, die in naher Zukunft für alle Besitzer der Xbox Series X|S und eventuell sogar der Xbox One ausgerollt werden könnte. In der vollständigen Übersicht aller verfügbaren Games besteht nun die Möglichkeit, diese über einfache, horizontal angeordnete Reiter zu filtern und zu sortieren.Dabei ergeben die eingeführten Kategorien durchaus Sinn. Neben installierten Titeln (Owned Games) können auf einen Blick auch alle diejenigen erfasst werden, die ausschließlich Teil des optionalen Xbox Game Pass, der Games with Gold oder der EA Play-Mitgliedschaft sind.Auf den entsprechenden Unterseiten signalisiert Microsoft zudem, welche Spiele den gebuchten Gaming-Flatrates kürzlich hinzugefügt wurden und welche sich demnächst aus dem Abo verabschieden. Zu guter Letzt werden zudem installierte Apps (z.B. Netflix, Spotify und Co.) herausgefiltert. Windows Central geht davon aus, dass sich die Redmonder so flexibler aufstellen, was die zukünftige Aufnahme von weiteren Spiele-Abonnements betrifft. Ähnlich wie die EA Play-Mitgliedschaft innerhalb des Xbox Game Pass, verdichten sich die Gerüchte rund um eine Ubisoft+-Integration. Zudem erkennt man den Trend, dass Abo-Dienste - egal ob innerhalb des Game Pass oder separat - bei Spiele-Publishern immer weiter in den Fokus rücken. Microsoft stellt somit schon jetzt die Weichen, dass es für Xbox Series X|S-Besitzer in Zukunft nicht allzu unübersichtlich wird.