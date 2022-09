PlayStation 5: Sony bringt neue Cover & Controller in Camouflage-Optik

Sony versteckt die PlayStation 5 . Das ist jedenfalls der Marketing-Dauerwitz, den der japanische Elektronikhersteller anlässlich der Vorstellung der neuen Cover und Controller für die PS5 in Camouflage- bzw. Flecktarn-Optik aus Marketing-Gründen reißt.

Vorbestellbar ab nächster Woche

Sony

Sony hat für Mitte Oktober die Verfügbarkeit neuer Zubehörprodukte für die PlayStation 5 angekündigt. Es handelt sich um neue Cover für die Spielkonsole, ein neues Controller-Design und dazu passende Kopfhörer, die allesamt im "Gray Camouflage"-Design gehalten sind. Die Produkte haben also ein Flecktarn-Muster mit verschiedenen Grautönen.Die Cover können bei beiden Varianten der PlayStation 5 verwendet werden, wie es auch schon bei den anderen Varianten der austauschbaren Abdeckungen der Fall ist. Wer die "Kollektion" (Zitat Sony) vervollständigen will, kann dazu passend auch noch den DualSense Wireless-Controller und ein Pulse 3D Wireless-Headset in der gleichen Optik erwerben.Neben der Spielkonsole wird also auch der PS5-Controller bald in einem neuen Design zu haben sein. Man habe das Design entwickelt, um ein neues, "frischeres, zeitgemäßeres" Gefühl zu vermitteln, teilte der Konzern mit. Als kleines Detail hat man dabei die bekannten PlayStation-Symbole in das Tarnmuster integriert.Sony will ab dem 15. September 2022 Vorbestellungen für die neue "Gray Camouflage Collection" entgegennehmen, aber erst am 14. Oktober mit der weltweiten Auslieferung beginnen. Die Verfügbarkeit soll dann in allen Märkten gegeben sein, in denen die PS5 verkauft wird. Je nach Land können die Termine für die Verfügbarkeit allerdings variieren. Diese Angabe gilt allerdings nur für den Direktvertrieb über Sony.Der freie Handel muss noch etwas länger warten, denn bei Sonys Partnern soll die Camouflage-Produktreihe erst ab 28. Oktober verkauft werden. Zumindest für die Cover gibt Sony an, dass man sie nur über die PlayStation-Website verkaufen will. Die Preisgestaltung bleibt trotz des Sonderstatus des neuen Designs unverändert.