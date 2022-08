Bald auf Netflix: Die neuen Filme und Serien im September 2022

Netflix kündigt für September die durchaus stolze Anzahl von mehr als 95 Neustarts an. Zu den kommenden Film- und Serien-Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem Der Parfumeur, Blond, Die Kaiserin, Cobra Kai und die Wirecard-Doku. Hier findet ihr alle Termine.

Netflix: Neue Serien im September 2022

Détox ab 1. September

Devil in Ohio ab 2. September

Dated and Related ab 2. September

Du bist nichts Besonderes ab 2. September

Fakes ab 2. September

Buy My House ab 2. September

Fabulous Lives of Bollywood Wives: Staffel 2 ab 2. September

Cobra Kai: Staffel 5 ab 9. September

Narco-Saints ab 9. September

Merlí. Sapere aude: Staffel 2 ab 9. September

Verschwunden in Lørenskog ab 14. September

El Rey, Vicente Fernández ab 14. September

Heartbreak High ab 14. September

Fate The Winx Saga: Staffel 2 ab 16. September

Santo ab 16. September

The Brave Ones ab 16. September

Liebe macht blind: Nach dem Altar: Staffel 2 ab 16. September

Iron Chef: Mexico ab 21. September

Designing Miami ab 21. September

Schnelles Geld: Staffel 2 ab 22. September

Thai Cave Rescue ab 22. September

Die Mädchen aus der letzten Reihe ab 23. September

Jamtara - Das Phisher-Dorf: Staffel 2 ab 23. September

Dynasty: Season 5 ab 24. September

Finger weg! (Brasilien): Staffel 2 ab 28. September

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 6 ab 28. September

Die Kaiserin ab 29. September

Der Boden ist Lava: Staffel 3 ab 30. September

Human Playground ab 30. September

¿A quién le gusta mi follower? - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im September 2022

Love in the Villa ab 1. September

Vizinhos - Nachbarn ab 1. September

Das Festival der Troubadoure ab 2. September

Diorama ab 6. September

End of the Road ab 9. September

Sous emprise - Die Freiheit unter Wasser ab 9. September

Broad Peak ab 14. September

Die katholische Schule ab 14. September

Do Revenge ab 16. September

I Used to Be Famous ab 16. September

Jogi ab 16. September

Spieglein, Spieglein ab 16. September

Der Parfumeur ab 21. September

Athena ab 23. September

A Jazzman's Blues ab 23. September

Lou ab 23. September

Fullmetal Alchemist The Final Alchemy ab 24. September

Blond ab 28. September

Rainbow ab 30. September

Aníkúlápó ab 30. September

Entergalactic (Special) ab 30. September

Plan A Plan B - Bald verfügbar

Netflix: Neue Comedy Specials im September 2022

Sheng Wang: Sweet and Juicy ab 6. September

Rodrigo Marques: Feind des Niveaus ab 6. September

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum ab 13. September

Liss Pereira: Durchschnittlich erwachsen ab 15. September

Patton Oswalt: We All Scream ab 20. September

Nick Kroll: Little Big Boy ab 27. September

Netflix: Neue Dokumentationen im September 2022

Der smarte Umgang mit Geld ab 6. September

Untold: The Race of the Century ab 6. September

Chef's Table: Pizza ab 7. September

Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers ab 7. September

The Anthrax Attacks ab 8. September

Die Verbrechen unserer Mutter ab 14. September

"Imperator" Fatih Terim ab 15. September

Skandal! Der Sturz von Wirecard ab 16. September

The Real Bling Ring: Hollywood Heist ab 21. September

Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin ab 21. September

Das Traumleben von Georgie Stone ab 22. September

A Trip to Infinity ab 26. September

Eat the Rich: Wie die GameStop-Aktie die Wall Street auf den Kopf stellte ab 28. September

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im September 2022

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken: Staffel 2 ab 1. September

Ivy & Bean vertreiben das Schulgespenst ab 2. September

Ivy & Bean ab 2. September

Ivy & Bean: Zum Tanzen verurteilt ab 2. September

CoComelon: Staffel 6 ab 5. September

Bee and PuppyCat ab 6. September

Ada Twist: Staffel 3 ab 12. September

Hunde im All: Staffel 2 ab 15. September

Gymnastics Academy: A Second Chance ab 16. September

Ein lustiges Hundeleben: Staffel 3 ab 19. September

Karmas Welt: Staffel 4 ab 22. September

Pokémon: Die Arceus Chroniken ab 23. September

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 2 ab 26. September

Die Phantomwelpen ab 30. September

Netflix: Neue Animes im September 2022

JoJo's Bizarre Adventure: Folgen 13-24 ab 1. September

Drifting Home ab 16. September

Cyberpunk: Edgerunners - Bald verfügbar

Netflix: Neue Lizenztitel im September 2022

Antebellum ab 1. September

Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche ab 1. September

Einsame Entscheidung ab 1. September

Rock N Rolla ab 1. September

Outbreak - Lautlose Killer ab 1. September

Labor Day ab 1. September

Zola ab 1. September

Knives Out ab 2. September

Kalte Füße ab 12. September

Unhinged ab 16. September

The Kid Detective ab 25. September

Beinahe einhundert neue Filme und Serien, das ist auch für Netflix eine Seltenheit. Doch wie üblich dürften davon nur eine Handvoll wirklich überzeugen. Nach dem erfolgreichen Tom Tykwer-Thriller Das Parfüm aus dem Jahr 2006 wagt man sich in Der Parfumeur erneut an Patrick Süskinds Roman, diesmal allerdings als Krimi-Verfilmung. In den Hauptrollen sind unter anderem Ludwig Simon und Emilia Schüle zu sehen. Für etwas mehr Hollywood-Glamour dürfte hingegen die Filmbiografie von Marilyn Monroe sorgen. Ana de Armas übernimmt in "Blond" die Hauptrolle der einstigen Ikone.Weiterhin bewirbt Netflix Die Kaiserin als eines der September-Highlights. Neben dem Parfüm und Marilyn Monroe dürfen also auch Sissi und Kaiser Franz in einer Neuauflage auf die Mattscheibe. Abseits davon streamt man die fünfte Staffel von Cobra Kai und die "Skandal!"-Dokumentation zum Sturz des Finanzunternehmens Wirecard. Serien wie Schnelles Geld und Fate: The Winx Sage erhalten zudem neue Folgen.Etwas unter dem Radar bewegen sich die Riverdale- und Stranger Things-Stars Camila Mendes und Maya Hawke in der Komödie Do Revenge oder aber auch die Mini-Mysteryserie Devil in Ohio mit Emily Deschanel, bekannt aus Bones. Außerdem dürften zeitexklusive Filme wie Knives Out mit Daniel Craig und Chris Evans sowie Unhinged mit Russell Crowe für Unterhaltung sorgen.