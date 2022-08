Apple AirPods Pro 2: Mit diesen neuen Funktionen rechnen Experten

Noch in diesem Jahr soll die zweite Generation der AirPods Pro vorgestellt werden. Entsprechend verdichten sich im Vorfeld die Gerüchte rund um Apples neue ANC-Kopfhörer. Nun gehen Experten genauer auf die Themen Design, Akkulaufzeit, Release und weitere Funktionen ein.

Mark Zu / Unsplashed

Bekannte Apple-Analysten, wie Ming-Chi Kuo, gehen unter anderem davon aus, dass die neuen AirPods Pro 2 über einen verbesserten H2-Chip verfügen werden. Obwohl sich die Informationen rund um die zentrale Steuereinheit in Grenzen halten, könnte man mit Verbesserungen in den Bereichen Klangqualität, Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenz-Modus, Siri und allgemein niedrigeren Latenzen rechnen. Im gleichen Atemzug spricht MacRumors über die Unterstützung von Apples Lossless-Audio.Aufgrund der besseren Akkulaufzeiten der AirPods 3 dürfte Apple seine zweite Pro-Version auch hier anpassen. Selbst bei deaktiviertem Active Noise Cancelling liegt die Wiedergabezeit bei maximal fünf Stunden. Mindestens eine Stunde fehlt somit, um zu den AirPods 3 aufzuschließen. Gleichzeitig könnte auch das MagSafe-Ladecase überarbeitet werden. Bei Verlust soll es Töne zum Wiederfinden abspielen und zudem vor Wasser und Staub (IPX4) geschützt sein.Anstelle von optischen Sensoren sollen die Apple AirPods Pro 2 über die aktuellen Hauterkennungssensoren der AirPods 3 verfügen, die noch besser erkennen, wann sich die Truly-Wireless-Kopfhörer wirklich im Ohr befinden. Ebenso bringen Experten erneut Sensoren zur Gesundheits- und Sportüberwachung ins Gespräch, die bereits seit Jahren erwartet werden. Bisher sind diese allerdings der Apple Watch vorbehalten.Ging man zuerst von einem noch kompakteren Look , ganz ohne die für AirPods markanten "Stämmchen" aus, dürfte sich das Design der AirPods Pro 2 voraussichtlich kaum verändern - so der aktuelle Stand in der Gerüchteküche. Eine Veröffentlichung wird im September oder Oktober dieses Jahres erwartet, entweder als Teil der großen iPhone 14-Keynote oder unspektakulär per Pressemitteilung. Am Preis von aktuell 279 Euro dürfte Apple aller Voraussicht nach festhalten.