Apple AirPods: Weitere Hinweise zu neuen Pro- und Max-Kopfhörern

Standen im letzten Jahr die klassischen AirPods im Fokus, soll Apple diesen Herbst nicht nur den AirPods Pro, sondern auch den Over-Ear-Kopfhörern AirPods Max ein Update spendieren. Dabei legen sich immer mehr Experten und Leaker auf einen Launch im September fest.

Ganz ohne Stämmchen und in neuen Farben

Daniel Romero / Unsplash

Bereits Anfang April äußerte sich der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu den weiteren Schritten des Unternehmens, die vor allem im zweiten und dritten Quartal die Vorstellung neuer AirPods Pro vorsehen "müssten". Die angeblich schlechten Verkaufszahlen der AirPods 3, die parallel zur weiterhin erhältlichen zweiten AirPods-Generation angeboten werden, sollen Kontingente in der Produktion der möglichen AirPods Pro 2 freimachen. Mit der Herbstprognose für neue Apple-Kopfhörer ist der Analyst zudem nicht allein.Wie der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem jüngst veröffentlichten Newsletter berichtet, sieht auch er die dritte Generation der AirPods Pro kommen. Auf ein genaues Datum wollen sich die Experten zwar nicht festlegen, doch könnte die Vorstellung zum Beispiel mit der neuer iPhones einhergehen - voraussichtlich im September 2022. Schenkt man den Gerüchten weiterhin Glauben, soll sich das Design der AirPods Pro 2 grundlegend ändern, denn die einst markanten "Stämmchen" könnten bald der Vergangenheit angehören.Zu Beginn des Jahres waren die ersten Mockups der zweiten AirPods Pro-Generation im Netz zu finden, basierend auf der aktuellen Gerüchtelage. Ob Apple seine Truly-Wireless-Kopfhörer wirklich in dieser Form umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für ein Upgrade der AirPods Max. Auch die Over-Ear-Kopfhörer des Unternehmens haben bald zwei Jahre hinter sich und könnten eine Aktualisierung vertragen. Bisher stehen hierfür allerdings nur neue Farbvarianten und eine mögliche Preissenkung im Raum. Für die Headphones werden auch jetzt noch mehr als 600 Euro fällig.