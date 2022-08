Surface Duo 2: Firmware-Update verbessert Qualität von Videoanrufen

Besitzer eines Surface Duo oder Surface Duo 2 können sich über neue Firmware-Updates freuen. Mit den Aktualisierungen wurden einige Bugfixes implementiert sowie die Qualität von Videoanrufen verbessert. Ein Update auf Android 12L steht jedoch weiterhin nicht zur Verfügung.

Android 12L steht noch nicht bereit

Microsoft

Wie Windows Central schreibt, enthalten die Firmware-Aktualisierungen für das Surface Duo sowie das Surface Duo 2 das Android-Sicherheitsupdate für den Monat August. Die Updates konzentrieren sich auf die Stabilität des Geräts sowie die Verbesserung der Sicherheit. Aus dem Changelog geht hervor, dass die Besitzer zukünftig von einer besseren Videoqualität während eines Videoanrufs profitieren sollen. Die Verbesserung dürfte mithilfe eines überarbeiteten Treibers erreicht werden, der für eine schnellere Verarbeitung der Bilder sorgt.Das Update ist lediglich 50 Megabyte groß, sodass die Nutzer nicht zu viele Dateien löschen müssen, um auf die Aktualisierung zugreifen zu können. Surface Duo-Besitzer sollten beachten, dass Firmware-Aktualisierungen nicht wieder deinstalliert werden können. Um die neue Version zu installieren, muss das Gerät zunächst mit einem Netzwerk verbunden werden. Anschließend ist es über das Untermenü "System-Update" in den Einstellungen möglich, nach neuen Updates zu suchen.Neben dem originalen Surface Duo sowie Surface Duo 2 hat auch das Surface Book 3 in jüngster Vergangenheit das neueste Firmware-Update erhalten. Hier brachte die Aktualisierung Verbesserungen in Zusammenhang mit dem Stylus mit sich. Wer Android 12L in Kombination mit seinem Surface Duo nutzen möchte, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden. Das Firmware-Update liefert keine neue Version des Google-Betriebssystems aus.