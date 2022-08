Audio Dock & mehr: Microsoft bald mit neuer Surface-Hardware

Microsoft will auch in diesem Jahr wohl wieder den Herbst nutzen, um neue Hardware seiner Surface-Serie auf den Markt zu bringen. Dies bestätigen nicht nur Äußerungen von gut informierten Quellen, sondern auch Listings bei Händlern.

Event wieder im Oktober?

Der Herbst ist traditionell der Zeitraum, in dem neben Apple und Samsung auch diverse andere Hersteller neue Geräte präsentieren, schließlich hoffen sie auf gute Verkäufe im Weihnachtsgeschäft oder den Beginn eines neuen Hardware-Upgrade-Zyklus. Auch bei Microsoft wird es in diesem Jahr wohl wieder neue Hardware geben, die Teil der Surface-Reihe ist.Dass dem so sein wird, war jüngst unter anderem von Windows-Central-Redakteur Zac Bowden zu hören. Der Engländer verfügt über einige Kontakte zu internen oder zumindest firmennahen Quellen bei Microsoft. Er sprach davon, dass schon bald wieder mit neuer Surface-Hardware zu rechnen sei, blieb dabei aber vage.Dass es tatsächlich neue Hardware geben wird, bestätigen an anderer Stelle aber bereits erste Einträge bei Online-Händlern. So finden sich Hinweise auf ein neues "Surface Audio Dock", das nicht identisch zum Surface Dock der ersten oder zweiten Generation ist. Denkbar wäre, dass Microsoft ein spezielles Dock für seine Surface-Geräte plant, das eine Reihe von Audioanschlüssen bietet und wohl vor allem im Business-Umfeld etwa für Video- bzw. Audiokonferenzen verwendet werden dürfte.Letzteres ist allerdings Spekulation. Außerdem tauchen auch schon erste Erwähnungen von neuen Type-Covern auf, die mit neuen Farbakzenten für Abwechslung sorgen könnten. Ob und wann Microsoft auch neue 2-in-1-Geräte oder Laptops der Surface-Serie vorstellen will, ist derzeit noch offen. Denkbar wäre unter anderem ein Refresh der Surface Pro-Reihe, aber auch ein neues Surface Laptop oder Surface Laptop Studio, wobei diese Modellreihen allesamt erst vor nicht allzu langer Zeit aktualisiert wurden.Üblicherweise gab es die Refreshes der Surface-Serie zuletzt im Herbst immer im Monat Oktober.