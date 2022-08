Deutschland: Samsung will 2022 500.000 Falt-Smartphones verkaufen

Samsung sieht in Deutschland einiges Potenzial für seine Smartphones mit faltbaren Displays. Allein in diesem Jahr sollen sich die Stückzahlen hierzulande mehr als verdoppeln. Diese Prognose gab ein Samsung-Sprecher jetzt im Vorfeld der Einführung der neuen Galaxy Z-Modelle ab.

Samsung weiter einziger relevanter Anbieter

Samsung

Wie aus einer Meldung der DPA hervorgeht, sieht Samsung die Smartphones mit faltbarem Display auf dem Weg in den Massenmarkt. Nachdem sich die Verkäufe im letzten Jahr noch in Grenzen gehalten hatten, erwartet Mario Winter, Pressesprecher von Samsung Deutschland , eine deutliche Zunahme der Stückzahlen für das Jahr 2022.Für 2022 gehen Winter und damit auch Samsung von rund 500.000 Verkäufen der Smartphones mit Falt-Display im deutschen Markt aus. Im letzten Jahr wurden hingegen "nur" rund 180.000 derartige Geräte in Deutschland abgesetzt. Insgesamt wurden 2021 hierzulande ganze 21,5 Millionen Smartphones verkauft.Die Angaben von Winter beziehen sich ausschließlich auf die Verkaufszahlen von Samsung, sodass deutlich wird, dass der Markt hierzulande in Anbetracht von zig Millionen Gesamtverkäufen noch immer recht klein ist. Samsung ist bei Smartphones mit faltbaren Displays der einzige relevante Anbieter in Deutschland, denn Motorola, Oppo und Huawei dürften mit ihren Geräten hierzulande kaum eine Rolle spielen.Die Aussichten für die Verkäufe von Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4 sind für den weiteren Jahresverlauf angesichts von Inflation und sinkender Nachfrage in Folge des Ukraine-Kriegs alles andere als rosig, sodass Winters Prognose wohl ohnehin recht konservativ sein dürfte. Der Samsung-Vertreter gab sich dennoch hoffnungsvoll, auch weil zuletzt ein Trend zu höherpreisigen Smartphones in Deutschland zu verzeichnen war.Die neuen Smartphones mit Falt-Display werden von Samsung am 10. August 2022 vorgestellt, also schon übermorgen.