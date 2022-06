Samsung plant faltbares Mittelklasse-Handy der Galaxy A-Serie

Arbeitet Samsung bereits an einem faltbaren Mittelklasse-Handy der Galaxy A-Serie ? Das ist zwar nur ein Gerücht, dass derzeit durch die Medien geistert, hat aber eine solide Basis - wir haben daher hinterfragt, was der Konzern plant.

So testet Samsung das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Flip 3 5G

Faltbar soll günstiger werden

Einer der Gründe, warum Samsung seine Note-Reihe eingestellt hat , war, dass es sich mehr auf seine faltbaren Geräte konzentrieren wollte. Diese Lücke soll vermutlich nicht allzu lange bleiben, denn sowohl die Kapazitäten bei den Auftragsfertigern als auch das Kunden-Interesse an Geräten aus der Note-Klasse sind weiterhin da.Bisher hat Samsung zumindest öffentlich keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass man an einem faltbaren Smartphone für das Mittelklasse-Segment arbeitet. Ganz im Gegenteil - derzeit konzentriert sich das Unternehmen nur auf seine Flaggschiff-Serien, die sich im Grunde nur ein geringer Teil der Samsung-Kunden leisten kann oder will.In Zukunft könnte der Samsung-Konzern jedoch eine echte Sensation anstreben, indem das Untrenehmen dann auch faltbare Smartphones im mittleren Preissegment herausbringt. Dafür könnte man die Technik der ersten Generationen weiternutzen. Laut dem Leaker @chunvn8888 plant Samsung ein faltbares, günstigeres Smartphone, das Teil der Galaxy A-Serie sein wird. Das würde dann sowohl Mittelklasse- als auch noch günstigere Geräte umfassen. Auf Twitter veröffentlichte er seine Erkenntnisse dazu.Ob es sich dabei nur um Spekulationen oder um Insider-Wissen handelt, wird nicht klar. Der Hinweis ist kurz und knapp:Etwas mehr Details gibt es aber durch eine Nachfrage: Der Leaker hat dazu gegenüber dem Online-Magazin Neowin erklärt, dass der Chef von Samsungs Mobilfunkabteilung, Tae Moon Roh, nicht weiß, wann das Unternehmen mit der Arbeit an diesem Projekt beginnen wird. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, denn der Konzern dürfte ein großes Interesse daran haben, der erste Anbieter in dem Segment zu sein.Samsungs Plan, ein faltbares Telefon zu veröffentlichen, das Teil der Galaxy A-Serie ist, scheint in einem sehr frühen Stadium zu sein. Allerdings geht man davon aus, dass Samsung es entweder 2024 oder ein Jahr später auf den Markt bringen wird.