Microsofts HoloLens-Militär-Projekt nach Budget-Kürzung am Ende

Microsofts Milliarden-Deal mit der US-Armee über modifizierte HoloLens AR-Headsets, steht unter keinem guten Stern. Laut Medienberichten stehen jetzt erhebliche Budget-Kürzungen an, die zur Einstellung des Projekts führen könnten.

Regierung glaubt nicht an Erfolg

Das meldete das Online-Magazin Bloomberg mit dem Verweis auf die neuesten Entwicklungen. Demnach hat das zuständige Senatsgremium, das die Verteidigungsausgaben beaufsichtigt, erhebliche Kürzungen für die Armee für die HoloLens im Jahr 2023 beschlossen.Dass es Probleme bei dem Projekt gab, die den ganzen Deal wackeln ließen , wurde bereits Anfang des Jahres bekannt. Microsoft hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass es einen Auftrag der US-Armee im Wert von bis zu 22 Milliarden US-Dollar erhalten hat, um ein taktisches AR-Headset für Soldaten zu bauen, das auf der HoloLens 2-Technologie basiert. Dieser gigantische Auftrag klang nach einer hervorragenden Ausgangslage, um die HoloLens wieder voranzubringen.Nun hat der Unterausschuss für Verteidigungsangelegenheiten angekündigt, dass er 350 Millionen Dollar aus den Beschaffungsplänen der Armee für IVAS gestrichen hat, sodass nur noch etwa 50 Millionen Dollar übrig bleiben. Der Unterausschuss führt zudem Bedenken hinsichtlich der Effektivität des Programms an."Der Ausschuss ist nach wie vor besorgt, dass IVAS weiterhin mit Software-, Hardware- und Benutzerakzeptanzproblemen konfrontiert ist, die die Armee nicht ausreichend angegangen ist", heißt es in einer offiziellen Korrespondenz. "Obwohl der Ausschuss die Entscheidung des Heeresministeriums aus dem Jahr 2021, die Test- und Evaluierungsphase um weitere 10 Monate zu verlängern, als ermutigend empfand, stellt er fest, dass IVAS 1.1 weiterhin erhebliche Entwicklungsprobleme aufweist."Anfang des Jahres hatte der US-Kongress bereits 394 Millionen Dollar aus dem IVAS-Budget der Armee eingefroren. Alles in allem sieht es jetzt so aus, dass Microsoft das Projekt gar nicht aufrechterhalten kann. Eine Stellungnahme zur Zukunft des IVAS liegt allerdings noch nicht vor.Der Unterausschuss erhöhte dagegen die Ausgaben für eine Reihe anderer Armeeprogramme, darunter die Beschaffung von Bodenfahrzeugen, die Aufrüstung von Abrams-Panzern, die Aufrüstung von Stryker, neue gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge und genehmigte Budgets für AH-64 Apache- und UH-60 Black Hawk-Hubschrauber.