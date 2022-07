Geniale Mods: Stray-Spieler können jetzt als Garfield herumstreunen

Der Hype um das Cyberpunk-Adventure Stray hält an. Nicht nur dominiert das beliebte Katzenspiel weiterhin die Steam-Charts , auch die Modding-Community stürzt sich auf den neuen Hit. Mit wenigen Anpassungen können Spieler zum Beispiel als Garfield durch die Straßen streunen.

Hunde, GTA-Charaktere und viele Katzenrassen

Areajugones

Er hasst Montage, liebt Lasagne und ist jetzt auch Teil von Stray - Garfield der Kater. Mehr als 2400 Downloads verzeichnet die passende Mod bereits, die Entwickler Chris Rubino als "Garfield - Cartoon Edition" auf dem Portal von Nexusmods kostenlos zum Download anbietet. Nach einer vergleichsweise einfachen Installation könnt ihr direkt als Garfield euren Streifzug durch die von Robotern bewohnte Cyberpunk-Metropole beginnen. Wie das ganze aussieht, zeigt ein kurzes Video der Kollegen von IGN.In den letzten Tagen tauchte nicht nur Garfield auf, die Modder scheinen sich richtig auszutoben. Besonders gern wird an den Farben und der Katzenrasse geschraubt. Mit ein paar Klicks verwandeln Spieler den schnurrenden Tiger aber auch schnell in einen Hund. Zudem werden kuriose Stray-Mods von der Community eingereicht, unter anderem ein buckliger Carl Johnson (CJ) aus GTA: San Andreas . Dabei wirken dämonisch leuchtende Katzenaugen oder Brillen fast schon harmlos.Zuletzt hatten ambitionierte Gamer die kryptischen Symbole innerhalb des Spiels entschlüsseln können, die eine spieleigene Sprache darstellen. So können einige Rätsel noch einfacher gelöst und tiefer in die kurze, fesselnde Story eingetaucht werden. Wie lange der Hype rund um das Katzenspiel anhält, bleibt abzuwarten. Bisher gaben mehr als 48.000 PC-Spieler eine positive Bewertung ab und die Follower-Zahlen steigen. Strays Zuspruchsrate auf Steam liegt damit weiterhin bei über 95 Prozent.Stray ist derzeit für Windows-PCs, die PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Unklar ist, ob zeitnah eine Xbox-Version folgen wird.