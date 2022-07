Surface Duo, nur billiger: So schön hätte Projekt "Cronos" sein können

Das Surface Duo verfolgt ein durchaus interessantes Konzept, kommt wegen einiger deutlicher Mängel und hohem Preis aber nicht so richtig aus den Startlöchern. Da könnte doch ein günstigeres Mittelklasse-Modell helfen? Der Plan zu Projekt "Cronos" wurde leider verworfen.

Das günstigere Surface Duo erscheint einfach so auf Ebay

So lief das bei Microsoft

Microsoft und Hardware, das ist schon eine ganz eigene Geschichte - und Microsoft und Smartphones schon fast eine kleine Horrorstory. Umso besser, dass das Unternehmen sein Surface Duo natürlich nie als richtiges Smartphone verstanden wissen wollte, sondern in eine eigene Nische hineinentwickelt hat. So ganz zünden wollte die Idee des eigenwilligen Hosentaschen-Faltcomputers bei den Kunden nicht, vor allem auch wegen sehr hohen Preisen. Ein günstigeres Modell könnte hier helfen, das hat Microsoft auch entwickelt, aber dann verworfen.Wie Zac Bowden von Windows Central schreibt, hatte er schon vor Monaten einen sehr interessanten Eintrag auf Ebay entdeckt. Unter der Überschrift "Surface Duo 2 (Dev unit)" fanden sich demnach Bilder, die vermeintlich den ersten Blick auf eine "Lite"-Version des Surface Duo gewähren konnten. Bowden will jetzt bestätigen können, dass es sich tatsächlich um Microsofts Prototyp für ein Mittelklasse-Modell der Produktfamilie handelt.Auf den Bildern sofort zu sehen: Microsoft wollte hier auf ein etwas mehr abgerundetes Design setzen, auch der Kamera-Buckel fällt dezenter aus. Darüber hinaus zeigt sich der Anspruch auf einen geringeren Preis in einem Gehäuse aus mattem Plastik. Ansonsten bewahrt sich das Modell aber alle Herkunftsmerkmale.Windows Central will dann auch über den genauen Ablauf berichten können. Microsoft soll das Modell unter dem Namen "Cronos" entwickelt, dann aber Ende 2021 gestrichen haben. Der Grund: Das Unternehmen soll sich voll auf die Entwicklung des neuen High-End-Modells Surface Duo 3 konzentrieren wollen, das wiederum noch bis Ende nächsten Jahres auf sich warten lassen dürfte.Was haltet ihr von der Idee eines günstigeren "Surface Duo Go"? Kann ein kleinerer Preis hier mehr Kunden begeistern oder hat Microsoft recht mit dem Fokus auf die Oberklasse? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!