Schlampiger Schnappschuss: Samsung hat neue Galaxy-App dagegen

Samsung stellt nicht jeden Tag eine neue App zum Download bereit. Jetzt ist sich der Konzern aber sicher, Smartphone-Fotografen mit der Anwendung Galaxy Enhance-X unter die Arme greifen zu können. Drei Funktionen sind an Bord, die schlechte Bilder besser machen sollen.

Samsung steigt ein in das Geschäft der KI-gestützten Bilderapps

Warum macht Samsung das?

Microsoft

Smartphones sind für viele auch die Hauptkamera, die Ergebnisse variieren stark zwischen den unzähligen Modellen - vor allem auch, weil Entwickler mit unterschiedlichen Software-Methoden immer mehr aus den Sensoren herausholen. Genau hier tummeln sich auch unzählige Anbieter von Dritt-Apps am Markt, die bessere Ergebnisse versprechen. Jetzt reiht sich ungewöhnlicherweise auch Samsung mit einer KI-gestützten Bildverbesserungs-App ein.Wie Sammobile berichtet, stellt das Unternehmen seit Kurzem das Tool Galaxy Enhance-X zum Download bereit. Basis ist hier eine künstliche Intelligenz, wie sie mittlerweile auch in anderen Apps wie Adobe Lightroom, Snapseed und PicsArt zum Einsatz kommt. Die Entwickler von Samsung wollen dank der KI-Unterstützung in verschiedenen Problembereichen bei bereits vorhandenen oder neuen Schnappschüssen helfen können.Zunächst werden die Bilder dafür analysiert und Unvollkommenheiten erkannt. So können zum Beispiel unerwünschte Unschärfe oder Reflexionen entfernt werden. Darüber hinaus soll die KI auch "die Auflösung schärfen und hochskalieren, den Dynamikbereich verbessern und Fotos aufhellen, die bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden." Darüber hinaus bietet die App Optionen zur Reparatur des Moiré-Effekts, Gesichtsverbesserungen und Portrait-Modi.Bei der Verfügbarkeit beschränkt sich Samsung aktuell auf die eigenen Galaxy Modelle mit Android 10 oder neuer und stellt die App über den Galaxy Store bereit. Für Nutzer bietet man ein Tool, mit dem sich recht unkompliziert Verbesserungen an fehlerhaften Bildern erreichen lassen. Der Konzern hat aber sicher auch nichts dagegen, von den Nutzern Trainingsmaterial für seine Bildverbesserungs-KI zu erhalten.