Readly: Mit 6000 Magazinen & Zeitungen zur besten Sommer-Lektüre

Anstatt mehrere Abonnements abzuschließen, bündeln wir mit Readly alle unsere Lieblingszeitschriften in einer einzigen App. Über 6000 Titel bietet die günstige Flatrate mittlerweile, da­run­ter auch viele Tageszeitungen. Wir erklären euch die Vor­tei­le des um­fang­rei­chen Angebots.

Im Urlaub endlich wieder zur (digitalen) Zeitschrift greifen

Moderne Readly-App mit Reading-Modus und Download-Funktion

Zugriff auf mehr als 6000 Magazine und Zeitungen

Namhafte Titel wie Computer Bild, Rolling Stone, Playboy, National Geographic, Cosmopolitan, Macwelt & Co.

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine einfach herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

Moderne eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Mehr als 6000 Magazine und Zeitungen!

Readly

Wie oft haben wir bereits den Abschluss teurer Jahresabos bereut, da uns nur ein Bruchteil der Artikel interessiert hat. Genau diesem Problem nimmt sich Readly an, denn zu einem fairen Preis von nur 11,99 Euro im Monat ( Jetzt 1 Monat kostenlos ) legt man uns hier nicht nur eine Zeitschrift in die Hände, sondern tausende. So können wir mühelos den Smartphone-Test der Connect lesen, die besten Technik-Gadgets für den Garten in der Computer Bild durchstöbern und uns danach durch die Fotostories der National Geographic swipen. Und das ganz ohne Abofalle, mit der Option jederzeit kündigen zu können.Gerade in der aktuellen Urlaubszeit ist uns die Readly-App ans Herz gewachsen, denn nun haben wir endlich mehr Zeit zum Lesen. Die Vorteile liegen wortwörtlich auf der Hand. Das schwedische Unternehmen teilt seine Oberfläche zwischen Magazinen und Zeitungen auf und bietet verschiedenste Filter, sodass man auch bei einer Vielzahl von über 6000 Titeln nicht erschlagen wird. Schnell können wir unsere Lieblingsmagazine im Technik-Bereich wiederfinden, über die Startseite viele neue Zeitschriften und Artikel entdecken und uns jeden Morgen durch deutsche Tageszeitungen blättern.Wer nun denkt: "Aber Zeitungen mit ihrer kleinen Schrift, das liest sich doch nicht gut auf dem Handy", der irrt. Natürlich könnten wir die Readly-App auch problemlos auf einem Tablet installieren oder den Browser unseres Laptops nutzen, doch das Smartphone haben wir immer zur Hand - egal ob zu Hause, am See oder im Urlaub. Gerade hier macht sich die "Mobile Reading"-Funktion von Readly positiv bemerkbar. Denn aus einem großflächigen Zeitungsartikel wird mit ihr ein gut lesbares eBook samt personalisierbarer Schriftgröße.Gefallen finden wir zudem an der automatischen Download-Funktion der Readly-App. Öffnen wir eine neue Ausgabe unserer Lieblingszeitschrift, beginnt die App mit dem Herunterladen. Meist nimmt der Download nur wenige Sekunden in Anspruch, worauf das Magazin im Anschluss auch offline zur Verfügung steht. Somit kann man sich auch kurz vorm Abheben des Ferienfliegers noch mit genug Lesestoff eindecken, ohne zusätzlich am Kiosk Geld ausgeben zu müssen.Wer Readly selbst noch nicht ausprobiert hat oder gerade jetzt zur App zurückkehren möchte, der profitiert aktuell von einem Gratis-Probemonat . Neben dem Zugriff auf tausende Magazine und Zeitungen erhaltet ihr zudem Familien-Optionen für bis zu fünf Profile und könnt die App auf nahezu allen euren Geräten installieren - von Android über iOS bis hin zu Kindle Fire und Web-Browsern.